"Asta mi s-a spus la FCSB!" Nu a mai facut parte din planurile lui Toni Petrea pentru acest sezon si a fost imprumutat! Prima reactie a fotbalistului

Stefan Cana (20 de ani) a fost imprumutat de FCSB la Poli Iasi pana la finalul sezonului.

Stefan Cana va fi din nou imprumutat de FCSB, dupa ce in sezonul trecut si la inceputul actualului sezon a fost imprumutat la Farul Constanta.

Rechemat de la Farul la sfarsitul lunii septembrie, din cauza problemelor de Covid de la FCSB, Cana va merge pana la finalul sezonului la Poli Iasi, in Liga 1.

Tanarul fundas spune ca a fost imprumutat pentru a prinde mai multe minute in teren si experienta:

"Sunt bucuros ca m-am intors acasa. Nu am apucat sa joc pentru Poli Iasi pana acum si ma bucur ca am ocazia. Nu consider ca este un pas inapoi pentru mine. Vad aceasta venire la Iasi ca pe un pas inainte, pentru ca am posibilitatea sa joc mai mult. Cei de la FCSB mi-au spus ca este mai bine pentru mine sa vin sa joc la Poli, sa prind experienta, sa am mai multe meciuri. Sper sa joc cat mai mult si sa-mi ajut echipa cat pot de mult. Fizic sunt bine, eu zic ca pot juca inca din prima etapa", a spus Stefan Cana, pentru Pro Sport.

Trei meciuri a jucat Cana in acest sezon la FCSB. Cota de piata a fundasului central este de 150.000 de euro, potrivit Transfermarkt.