BARCA - MAN UNITED | Gafa MONUMENTALA a lui De Gea in fata lui Messi! Pana si spaniolii fac misto de portarul nationalei

Golgheterul acestui sezon de UEFA Champions League, Leo Messi, a lovit de 2 ori in doar 4 minute in partida cu Manchester United! Dupa un prim gol marca inregistrata, sut cu stangul la coltul lung, Messi a reusit dubla desi a trimis un sut slab cu piciorul drept.

Insa David De Gea a comis una dintre cele mai mari gafe din cariera! Portarul lui United a scapat mingea printre degete iar aceasta a intrat in poarta! Messi a ajuns astfel la 10 goluri in acest sezon de UEFA Champions League.

Pana si spaniolii l-au ironizat pe De Gea, desi acesta este titularul nationalei lor! Cei de la AS au scris dupa ce De Gea a afirmat inaintea meciului ca a facut antrenamente speciale pentru suturile lui Messi. "De Gea a facut aparent <<pregatire super speciala>> pentru intalnirea cu Messi. Poate ca un antrenament de baza pentru oprirea suturilor ar fi fost mai util" au scris spanioli.

Second goal to Messi from a De Gea error. pic.twitter.com/zM9vH8FWfX

De Gea apparently did "super special preparation" for facing Messi. Basic ball stopping skills practice might have been more useful.