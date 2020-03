Locuinta unui star de la Tottenham a fost jefuita! Sotia si copiii sai se aflau in casa si au fost amenintati cu cutitul! Ce s-a intamplat

Familia fotbalistului trece prin momente grele.

Casa lui Jan Vertonghen a fost jefuita de 4 hoti inarmati cu machete. Sotia si cei 2 copii ai fotbalistului se aflau in locuinta, insa acestia nu au fost raniti.

In momentul in care intamplarea a avut loc, Vertonghen era plecat cu lotul lui Tottenham pentru partida din Germania, cu Leipzig, din cadrul optimilor de finala Champions League. Echipa lui Mourinho a fost eliminata de germani.

Politia a demarat o ancheta in urma incidentului de pe 10 martie, dar deocamdata nu a avut loc nicio arestare. Daily Mail anunta ca cei 4 jefuitori, inarmati cu machete si cutite, au cerut bani si lucruri de valoare. Sotia lui Verotnghen a fost terifiata si le-a dat atacatorilor ce au cerut.

Clubul a oferit un comunicat referitor la aceasta situatie.

"I-am oferit tot sprijinul lui Jan si familiei sale, pentru a trece cu bine prin aceasta perioada ingrozitoare si incurajam persoanele care au orice fel de informatie referitoare la jaf sa ajute politia in investigatie", a declarat clubul.

In prezent, Vertonghen se afla alaturi de familie in locuinta sa, fiind cu totii izolati la domiciliu in urma pandemiei de coronavirus.