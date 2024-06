Ai grijă, România! Veteranul Belgiei avertizează: "Sunt convins 100% că ne vom califica"

Selecționata pregătită de Domenico Tedesco a avut un debut dezamăgitor la EURO 2024, unde a fost învinsă de Slovacia cu scorul de 1-0.

Ivan Schranz a marcat unicul gol al partidei în minutul 7, iar Belgia a avut două goluri anulate, într-un meci plin de dramatism. În ciuda înfrângerii, Vertonghen, rămas pe banca de rezerve în această partidă, și-a exprimat încrederea că Belgia va reuși să se califice.

Jan Vertonghen: "Sunt convins 100% că ne vom califica"

Jan Vertonghen, care a purtat banderola de căpitan al Belgiei de 13 ori și deține recordul de selecții la națională (154 de meciuri), a vorbit marți în fața presei belgiene despre starea de spirit din cadrul echipei.

La vârsta de 37 de ani, Vertonghen s-a arătat optimist și hotărât să ajute echipa să treacă peste acest moment dificil.

"Suntem fireşte foarte dezamăgiți după acest meci. Am dat totul, meritam să câştigăm. Am început bine partida, dar nu am marcat în timp ce ei au făcut-o. Ne-am creat toate ocaziile necesare pentru a câştiga. O înfrângere se poate întâmpla", a declarat Vertonghen pentru RTBF.

"Este o mare dezamăgire. Ne doream să câştigăm acest meci ca să avem ceva mai puțină presiune, cu atât mai mult cu cât avem un lot tânăr. Presiunea este acum şi mai mare, nu este ce ne-am dorit", a adăugat Vertonghen.

Absent de pe suprafața de joc de la începutul lunii mai, Vertonghen a declarat că se simte pregătit să revină pe teren.

"M-am antrenat deja de trei sau de patru ori alături de grup. Mă simt bine. La început nu eram prea încrezător. Am optat pentru prudență şi acum mă simt pregătit", a mai spus belgianul.

Fundașul a comparat situația actuală cu meciul împotriva Croației din 2022, din cadrul Cupei Mondiale din Qatar și a menționat că Belgia are acum două ocazii să își redreseze situația.

"Sunt convins 100% că ne vom califica. Nivelul de joc afişat este mai bun decât la începutul competiției la Cupa Mondială 2022.

Meciul acesta aminteşte de cel cu Croația din 2022. Diferența este că mai avem două ocazii să reacționăm şi să câştigăm. Acum există mai multă presiune asupra grupului. Vom ataca şi vom încerca să nu luăm gol. Avem mare încredere că atacanții noştri vor marca. Romelu Lukaku a înscris deja de 85 de ori pentru Diavoli, aşteptăm golul 86 în meciul de sâmbătă împotriva României", a conchis Vertonghen

Următorul meci: România vs. Belgia

Partida România - Belgia este programată sâmbătă la Koln. Tricolorii, veniți după o victorie la scor împotriva Ucrainei, vor trebui să facă față unei echipe belgiene determinate și încrezătoare în șansele sale de calificare.

EURO 2024 va fi transmis în exclusivitate în România de PRO TV, PRO ARENA și VOYO, începând cu 14 iunie. Cele mai importante momente ale competiției vor fi disponibile și pe site-ul SPORT.RO, ceea ce va oferi fanilor posibilitatea de a urmări toate fazele importante ale turneului.

Programul complet al grupei României la EURO 2024

17 iunie, ora 16:00: România vs. Ucraina, Munchen: 3-0

17 iunie, ora 19:00: Belgia vs. Slovacia, Frankfurt: 0-1

22 iunie, ora 16:00: Slovacia vs. Ucraina, Dusseldorf

22 iunie, ora 22:00: Belgia vs. România, Koln

26 iunie, ora 19:00: Slovacia vs. România, Frankfurt

26 iunie, ora 19:00: Belgia vs. Ucraina, Stuttgart

Lotul final al României pentru EURO 2024