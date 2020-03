VIDEO | S-a reprofilat Adebayor? Intrare HORROR in stil Jackie Chan a jucatorului trecut pe la Arsenal, City si Tottenham

Adebayor joaca acum in Paraguay.

Togolezul in varsta de 36 de ani a ajuns sa joace din aceasta iarna pentru Olimpia, echipa din Asuncion, capitala Paraguayului. Atancantul nu a reusit sa marcheze de la venirea sa la noua echipa, insa a reusit sa se remarce intr-un mod deloc placut, in ultimul meci de campionat.

In minutul 73 al partidei din Copa Libertadores contra celor de la Defensa y Justicia, Adebayor a avut o intrare criminala asupra unui adversar, in urma caruia a fost eliminat direct. Din fericire, jucatorul accidentat a putut continua meciul.

Echipa lui Adebayor a castigat meciul cu 2-1.

"Meci dificil azi! Ce spirit de echipa au aratat baietii, ce victorie! Imi pare rau ca am parasit terenul dupa o interventie in stilul lui Jackie Chan. Nu am avut intentia sa-mi accidenteza adversarul, ma bucur ca e in regula", a scris Adebayor pe Twitter.