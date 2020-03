11 meciuri de urmarit in Europa in aceasta etapa. Tottenham - Manchester United si Rangers - Celtic, printre partidele de interes

Multe campionate au fost deja intrerupte din cauza coronavirusului.

Campionatele din Italia, Spania, Romania, Olanda, Portugalia, Belgia, Albania, Austria, Bosnia-Hertegovina, Cehia, Croatia, Danemarca, Elvetia, Georgia, Grecia, Israel, Letonia, Slovacia, Slovenia si Ucraina au fost intrerupte deja din cauza inmultirii cazurilor si deceselor provocate de coronavirus. In zilele urmatoare ar putea fi amanate si alte competitii. De exemplu, in Anglia s-au descoperit primele cazuri de contaminare, asa ca se poate lua masura amanarii partidelor. In Finlanda, Moldova, Norvegia, Suedia sau Islanda, ligile incep abia in aprilie, pentru ca se desfasoara dupa sistemul primavara-toamna.

Borussia Dortmund - Schalke 04 (Germania, Bundesliga, sambata, 14 martie, 16.30)

Levski Sofia - Ludogoret (Bulgaria, A PFG, sambata, 14 martie, 17.15)

Lech Poznan - Legia Varsovia (Polonia, Ekstraklasa, sambata, 14 martie, 21.00)

Rangers - Celtic (Scotia, Scottish Premier League, duminica, 15 martie, 14.00)

Trabzonspor - Istanbul BB (Turcia, Super Lig, duminica, 15 martie, 15.00)

Galatasaray - Besiktas (Turcia, Super Lig, duminica, 15 martie, 18.00)

AS Monaco - Saint-Etienne (Franta, Ligue 1, duminica, 15 martie, 18.00)

Tottenham - Manchester United (Anglia, Premier League, duminica, 15 martie, 18.30)

PSG - Nice (Franta, Ligue 1, duminica, 15 martie, 22.00)

Everton - Liverpool (Anglia, Premier League, luni, 16 martie, 22.00)

Werder Bremen - Bayer Leverkusen (Germania, Bundesliga, luni, 16 martie, 21.30)