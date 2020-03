"Hai sa facem un exercitiu, vrei?" Jose Mourinho a TURBAT dupa ce Tottenham a fost eliminata de Leipzig! Intrebarea care l-a scos din minti pe antrenorul portughez

Jose Mourinho s-a enervat dupa ce a fost eliminat din Champions League.

Tottenham a pierdut fara drept de apel, scor 3-0 deplasarea de pe terenul celor de la Leipzig, iar finalista sezonului trecut se opreste in optimile competitiei. Leipzig s-a impus si la Londra, pe terenul lui Tottenham, scor 1-0 si se califca la general cu scorul de 4-0. La finalul partidei, Jose Mourinho a luat foc in momentul in care a fost intrebat de jurnalisti daca la echipa sa mai exista si alte probleme decat cele provocate de accidentari.



"Vrei sa vorbesc despre alte lucruri, cand este evident ca problemele se acumuleaza din cauza accidentarilor. Putem face un exercitiu mental. Imaginati-va ca Leipzig ar fi jucat fara Sabitzer, Schick si Werner. Vrei sa-ti imaginezi Liverpool fara Salah, Mane, Henderson, Firmino? Barcelona fara Greizmann, Messi, Suarez, Pique? Vrei sa incercam acest exercitiu cu toate echipele din lume? Cred ca orice echipa s-ar chinui, e simplu. Putem face fata trei sau patru meciuri, nu putem faca fata trei sau patru luni. Toti jucatorii de pe banca lui Leipzig ar avea loc in echipa mea, in acest moment.

Cu echipa pe care o avem in acest moment, va fi foarte dificil sa ne calificam anul viitor in Liga Campionilor, deoarece problemele nu vor disparea maine. Vom lupta pana la sfarsit", a spus Jose Mourinho la finalul meciului.