In plina pandemie de coronavirus, Jose Mourinho si-a dat acordul pentru un transfer! Cine va veni la Tottenham in vara

Tottenham va realiza un transfer in vara.

Tottenham nu se afla deloc intr-o situatie buna in acest sezon fiind decimata de accidentari, iar antrenorul formatiei din Premier Legue cauta deja solutii pentru sezonul viitor. Fostul manager de la Chelsea, Real Madrid sau Manchester United a cautat din iarna un mijlocas defensiv pentru Tottenham, dar nu a gasit nicio solutie pana la finalul perioadei de mercato. Inca din 2017, scouterii lui Tottenham il monitorizeaza pe Geoffrey Kondogbia (27 de ani), care in acel sezon a impresionat la Inter. In acest moment, Kondogbia evolueaza pentru Valencia, iar din vara acesta poate fi cumparat de echipa lui Mourinho, potrivit Sky Sports.

Jucatorul centrafrican a evoluat in 24 de meciuri in acest sezon pentru Valencia in toate competitiile si a marcat 2 goluri. 22 de milioane de euro a platit Valencia pentru a-l transfera pe jucatorul cotat in acest moment la 28 de milioane de euro, pe transfermarkt.com