ANALIZĂ Formula 1, final de sezon demențial: scenariile care pot decide titlul la piloți, fabuloase!

Formula 1, final de sezon demențial: scenariile care pot decide titlul la piloți, fabuloase! Sporturi
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

După foarte mulți ani, iubitorii sporturilor cu motor asistă la un sezon de povestit nepoților.

TAGS:
Formula 1Abu DhabiMax VerstappenLando NorrisOscar Piastri
Din articol

Britanicul Lando Norris (McLaren), olandezul Max Verstappen (foto, Red Bull) şi australianul Oscar Piastri (McLaren) sunt cei trei piloţi care se luptă pentru titlul mondial din Formula 1, duminică, în Marele Premiu de la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), în ultima etapă a sezonului.

Este prima cursă în care mai mult de doi piloţi se luptă pentru câştigarea titlului mondial de la confruntarea din sezonul 2010 purtată între patru contracandidaţi.

Finalul sufocant de acum ar putea să pună capăt dominaţiei lui Verstappen. Acesta a cucerit titlul, la piloți, în 2021, 2022, 2023 și 2024!

Vettel a reușit „minunea“

De la primul sezon al Campionatului Mondial, în 1950, titlul a fost disputat până în ultima etapă de 31 de ori. Și a fost câştigat de pilotul care a condus clasamentul până la ultima cursă de nouă ori.

Olandezul Sebastian Vettel, de la Red Bull, care a recuperat de pe locul trei o diferenţă de 15 puncte faţă de spaniolul Fernando Alonso, de la Ferrari, a fost ultimul pilot care a venit de pe un loc din spatele podiumului şi a câştigat campionatul în ultima etapă.

Kimi Raikkonen, cu Ferrari în 2007, a fost celălalt pilot care a mai reuşit acest lucru până în prezent, potrivit Agerpres.

Scenariile unui final de sezon incendiar

Posibilele permutări pentru câştigarea titlului înaintea ultimei etape de la Abu Dhabi:

Lando Norris (foto, sus), cu 408 puncte, iese campion mondial dacă:

- încheie cursa pe podium;

- ocupă locul patru sau pe locul cinci, dar Verstappen nu câştigă;

- încheie pe locul şase sau şapte, dar nici Piastri şi nici Verstappen nu câştigă;

- ocupă pe locul nouă, iar Verstappen nu se află pe podium şi Piastri nu câştigă;

- termină pe locul zece sau mai jos, dar Verstappen nu se află pe podium, iar Piastri nu încheie cursa mai sus de locul trei.

Verstappen, cu 396 de puncte, poate fi campion mondial dacă:

- va câştiga cursa, dar Norris nu este pe podium;

- încheie al doilea, iar Norris nu se află la finalul cursei mai sus de locul opt, dar nici Piastri nu câştigă;

- încheie pe locul trei, dar Norris este pe locul nouă sau mai jos, iar Piastri nu câştigă.

Piastri (foto), cu 392 de puncte, câştigă titlul mondial dacă:

- el câştigă cursa, iar Norris nu se află în primele cinci locuri;

- termină pe locul secund, dar Norris este pe poziţia a zecea sau mai jos şi Verstappen nu se află pe podium.

Există și un scenariu SF

Într-un scenariu improbabil ca Norris şi Verstappen să încheie la egalitate de puncte, numărul victoriilor fiecăruia în cursele din acest sezon va decide titlul la numărătoarea inversă.

Din moment ce ambii piloţi au câte şapte victorii, iar o egalitate de puncte ar fi posibilă dacă niciunul dintre ei nu câştigă, numărătoarea inversă se va duce până la totalitatea curselor încheiate pe locul secund în toate cele 24 de mari premii, iar într-un astfel de scenariu Norris va câştiga titlul.

Verstappen şi Piastri nu pot încheia la egalitate de puncte în fruntea clasamentului, ţinând cont de avantajul clar al lui Norris.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Miley Cyrus și-a etalat inelul de logodnă la premiera unui film. Artista a strălucit alături de iubitul ei. GALERIE FOTO
Miley Cyrus și-a etalat inelul de logodnă la premiera unui film. Artista a strălucit alături de iubitul ei. GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Adio, Formula 1! Mick Schumacher a semnat și pleacă &icirc;n America
Adio, Formula 1! Mick Schumacher a semnat și pleacă în America
Viva Las Vegas! Max Verstappen, rege &icirc;n Sin City. Cine e lider &icirc;n clasamentul piloților &icirc;n Campionatul Mondial de Formula 1
Viva Las Vegas! Max Verstappen, rege în Sin City. Cine e lider în clasamentul piloților în Campionatul Mondial de Formula 1
Mii de fani Formula 1 au venit la mall ca să vadă mașina Ferrari de jucărie condusă de Lewis Hamilton!
Mii de fani Formula 1 au venit la mall ca să vadă mașina Ferrari de jucărie condusă de Lewis Hamilton!
ULTIMELE STIRI
Cupa Rom&acirc;niei, etapa a 2-a: Sănătatea Cluj &ndash; Bistrița 1-2, ACUM. Urmează FC Botoșani &ndash; Hermannstadt, Farul &ndash; Dinamo și UTA &ndash; FCSB
Cupa României, etapa a 2-a: Sănătatea Cluj – Bistrița 1-2, ACUM. Urmează FC Botoșani – Hermannstadt, Farul – Dinamo și UTA – FCSB
Marius Măldărășanu, la rece, după ce a fost dat afară de Hermannstadt: &rdquo;Sunt bani mulți care trebuie luați&rdquo;
Marius Măldărășanu, la rece, după ce a fost dat afară de Hermannstadt: ”Sunt bani mulți care trebuie luați”
Declarație războinică din tabăra Ungariei &icirc;naintea marelui meci: &bdquo;Vom putea să zdrobim Rom&acirc;nia!&rdquo;
Declarație războinică din tabăra Ungariei înaintea marelui meci: „Vom putea să zdrobim România!”
Arsenal - Brentford, &icirc;n direct pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro, de la 21:30. Alte 3 partide se joacă de la aceeași oră. Confruntările zilei
Arsenal - Brentford, în direct pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro, de la 21:30. Alte 3 partide se joacă de la aceeași oră. Confruntările zilei
Liverpool - Sunderland, LIVE pe VOYO de la 22:15 | &rdquo;Cormoranii&rdquo; caută metode să iasă din pasa proastă. Chelsea joacă de la aceeași oră cu Leeds
Liverpool - Sunderland, LIVE pe VOYO de la 22:15 | ”Cormoranii” caută metode să iasă din pasa proastă. Chelsea joacă de la aceeași oră cu Leeds
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cupa Rom&acirc;niei: Rapid a dat de Cristiano Ronaldo la FC Argeș, Csikszereda - Oțelul decis &icirc;n 90+6 și Dumbrăvița - Slatina &icirc;n 90+4, eroare de arbitraj &icirc;n CS Dinamo - Concordia

Cupa României: Rapid a dat de Cristiano Ronaldo la FC Argeș, Csikszereda - Oțelul decis în '90+6 și Dumbrăvița - Slatina în '90+4, eroare de arbitraj în CS Dinamo - Concordia

Răsturnare de situație &icirc;n tabăra campioanei FCSB: anunțul care dă peste cap planurile din apărare

Răsturnare de situație în tabăra campioanei FCSB: anunțul care dă peste cap planurile din apărare

Incredibil! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă &icirc;ntre Sepsi și Roland Niczuly depășește orice imaginație

Incredibil! Ce se întâmplă între Sepsi și Roland Niczuly depășește orice imaginație

A jucat cu Darius Olaru și a spus unde se transferă: &bdquo;Să plece c&acirc;t mai repede&rdquo;

A jucat cu Darius Olaru și a spus unde se transferă: „Să plece cât mai repede”

C&acirc;te goluri și pase de gol a dat Valentin Mihăilă &icirc;n &rdquo;măcelul&rdquo; Rizespor - Pendikspor 6-1

Câte goluri și pase de gol a dat Valentin Mihăilă în ”măcelul” Rizespor - Pendikspor 6-1

Revenire neașteptată &icirc;n Superliga! FC Argeș &icirc;i dă o nouă lovitură Rapidului și semnează cu fostul jucător din Giulești

Revenire neașteptată în Superliga! FC Argeș îi dă o nouă lovitură Rapidului și semnează cu fostul jucător din Giulești



Recomandarile redactiei
Marius Măldărășanu, la rece, după ce a fost dat afară de Hermannstadt: &rdquo;Sunt bani mulți care trebuie luați&rdquo;
Marius Măldărășanu, la rece, după ce a fost dat afară de Hermannstadt: ”Sunt bani mulți care trebuie luați”
Declarație războinică din tabăra Ungariei &icirc;naintea marelui meci: &bdquo;Vom putea să zdrobim Rom&acirc;nia!&rdquo;
Declarație războinică din tabăra Ungariei înaintea marelui meci: „Vom putea să zdrobim România!”
Reacție categorică după ce Rom&acirc;nia și-a aflat adversarele de la Cupa Mondială: &rdquo;Cea mai grea grupă&rdquo;
Reacție categorică după ce România și-a aflat adversarele de la Cupa Mondială: ”Cea mai grea grupă”
Cupa Rom&acirc;niei, etapa a 2-a: Sănătatea Cluj &ndash; Bistrița 1-2, ACUM. Urmează FC Botoșani &ndash; Hermannstadt, Farul &ndash; Dinamo și UTA &ndash; FCSB
Cupa României, etapa a 2-a: Sănătatea Cluj – Bistrița 1-2, ACUM. Urmează FC Botoșani – Hermannstadt, Farul – Dinamo și UTA – FCSB
Federația are lista &icirc;nlocuitorilor pentru Mircea Lucescu: &bdquo;Să mă scuze cei pe care i-am omis!&ldquo;
Federația are lista înlocuitorilor pentru Mircea Lucescu: „Să mă scuze cei pe care i-am omis!“
Alte subiecte de interes
Alain Delon a murit. Episodul din Japonia, c&acirc;nd și-a susținut idolul din Formula 1, aflat &icirc;n duel cu Ayrton Senna. E prietenul meu!
Alain Delon a murit. Episodul din Japonia, când și-a susținut idolul din Formula 1, aflat în duel cu Ayrton Senna. "E prietenul meu!"
Russell s-a bucurat degeaba! A fost descalificat și a pierdut Marele Premiu al Belgiei. Cine e noul c&acirc;știgător
Russell s-a bucurat degeaba! A fost descalificat și a pierdut Marele Premiu al Belgiei. Cine e noul câștigător
David Cosma Cristofor, start fulminant de sezon &icirc;n Formula 4. Un lucru știu sigur!
David Cosma Cristofor, start fulminant de sezon în Formula 4. "Un lucru știu sigur!"
World Tennis League: s-au jucat ultimele meciuri la Abu Dhabi cu rezultate spectaculoase
World Tennis League: s-au jucat ultimele meciuri la Abu Dhabi cu rezultate spectaculoase
Verstappen primește o mașină mai bună? Sergio Perez a răspuns sincer
"Verstappen primește o mașină mai bună?" Sergio Perez a răspuns sincer
Max Verstappen va pleca din pole position &icirc;n cursa sprint de la Miami
Max Verstappen va pleca din pole position în cursa sprint de la Miami
CITESTE SI
Miley Cyrus și-a etalat inelul de logodnă la premiera unui film. Artista a strălucit alături de iubitul ei. GALERIE FOTO

stirileprotv Miley Cyrus și-a etalat inelul de logodnă la premiera unui film. Artista a strălucit alături de iubitul ei. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

&Icirc;ncă unul a renunțat. Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei, &icirc;n favoarea lui Daniel Băluță

stirileprotv Încă unul a renunțat. Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei, în favoarea lui Daniel Băluță

Leguma care a &icirc;nceput să fie cultivată cu succes și &icirc;n Rom&acirc;nia. Medicii și bucătarii &icirc;i laudă calitățile

stirileprotv Leguma care a început să fie cultivată cu succes și în România. Medicii și bucătarii îi laudă calitățile

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!