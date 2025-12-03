Britanicul Lando Norris (McLaren), olandezul Max Verstappen (foto, Red Bull) şi australianul Oscar Piastri (McLaren) sunt cei trei piloţi care se luptă pentru titlul mondial din Formula 1, duminică, în Marele Premiu de la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), în ultima etapă a sezonului.

Este prima cursă în care mai mult de doi piloţi se luptă pentru câştigarea titlului mondial de la confruntarea din sezonul 2010 purtată între patru contracandidaţi.

Finalul sufocant de acum ar putea să pună capăt dominaţiei lui Verstappen. Acesta a cucerit titlul, la piloți, în 2021, 2022, 2023 și 2024!

Vettel a reușit „minunea“



De la primul sezon al Campionatului Mondial, în 1950, titlul a fost disputat până în ultima etapă de 31 de ori. Și a fost câştigat de pilotul care a condus clasamentul până la ultima cursă de nouă ori.

Olandezul Sebastian Vettel, de la Red Bull, care a recuperat de pe locul trei o diferenţă de 15 puncte faţă de spaniolul Fernando Alonso, de la Ferrari, a fost ultimul pilot care a venit de pe un loc din spatele podiumului şi a câştigat campionatul în ultima etapă.

Kimi Raikkonen, cu Ferrari în 2007, a fost celălalt pilot care a mai reuşit acest lucru până în prezent, potrivit Agerpres.