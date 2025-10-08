Marc Guehi, fundașul central și căpitanul lui Crystal Palace, se apropie de finalul contractului cu gruparea londoneză și poate semna liber cu orice echipă începând din ianuarie.

Barcelona se bate pentru semnătura lui Marc Guehi

Potrivit jurnalistului Florian Plettenberg, Bayern a fost primul club care a luat legătura cu agenții jucătorului, considerat o prioritate de directorul sportiv Max Eberl. Totuși, Real Madrid și Barcelona sunt în pole-position, deoarece pot semna un precontract încă din iarnă, avantaj de care echipele din Premier League nu dispun.

În vară, Guehi a fost aproape de Liverpool, însă transferul de 40 de milioane de euro a căzut în ultima zi a perioadei de mercato, după ce Palace nu i-a găsit înlocuitor. Acum, clubul englez este dispus să asculte oferte serioase în ianuarie, pentru a evita pierderea gratuită a jucătorului la finalul sezonului.

Presa britanică anunță că preferința lui Guehi este Real Madrid. Englezul de 25 de ani ar fi încântat de o mutare în La Liga, acolo unde Xabi Alonso îl vede o soluție pe termen lung pentru apărare.