300.000.000€ pentru Liverpool!

Liverpool a cheluit peste 500 de milioane de euro pe transferuri în ultima perioadă de mercato, dar a și avut ”de unde”. Clubul a trecut de o barieră impresionantă, așa cum a anunțat presa britanică.

Liverpool
Recent, Liverpool a anunțat un parteneriat valabil pe mai mulți ani cu PayPal, care va aduce o sumă importantă în conturile clubului. 

Liverpool, aproape 350 de milioane de euro din încasări

Potrivit publicației britanice Liverpoolecho, veniturile ”cormoranilor” din cel mai recent raport financiar au crescut cu 36 de milioane de lire sterline, ajungând la 308 milioane de lire sterline, adică echivalentul a 349 de milioane de euro! Este de așteptat ca această sumă să crească, având în vedere parteneriatele pe care Liverpool le-a semnat în 2025.

”Oferim clienților o experiență fluidă și flexibilă, care îi recompensează pentru că fac ceva ce iubesc, fie că își cumpără un echipament nou, fie că beau o bere la meci și stau la masă cu prietenii mai târziu”, a fost anunțat parteneriatul dintre Liverpool și PayPal.

Pe lângă această sumă, Liverpool a atins o cifră impresionantă și din vânzarea de jucători. În această vară, clubul a ajuns la încasări de 219 milioane de euro după ce a renunțat la fotbaliști precum Luis Diaz (70 de milioane de euro, la Bayern Munchen), Darwin Nunez (53 de milioane de euro, la Al-Hilal) sau Jarell Quansah (35 de milioane de euro, Bayern Leverkusen).

Liverpool a coborât pe locul opt în Premier League

După ce a început perfect noul sezon din Premier League, Liverpool a bifat cinci înfrângeri în ultimele șase partide și a ajuns tocmai pe locul opt, cu 19 puncte, la egalitate cu Tottenham, Aston Villa, Manchester United și Bournemouth.

Lider este Arsenal, care are și un avans liniștitor. Cu 26 de puncte, ”tunarii” au patru puncte față de urmăritoarea Manchester City, dar și cea mai bună apărarea din campionat, cu doar cinci goluri încasate în 11 minute.

În următoarea etapă, Liverpool va juca pe teren propriu cu Nottingham Forest. Meciul va putea fi urmărit LIVE pe VOYO.

