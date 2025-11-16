Fotbalistul de 55.000.000€ negociază cu Liverpool: ”Sunt în discuții, sper să iau decizia curând”

”Cormoranii” se află pe locul opt în Premier League cu 18 puncte.

După 11 etape desfășurate în primul eșalon al Angliei, echipa pregătită de Arne Slot a bifat șase victorii, la care s-au adăugat cinci rezultate negative. Ultimul a fost 0-3 cu Manchester City pe Etihad Stadium.

Fotbalistul de 55.000.000€ negociază cu Liverpool: ”Sunt în discuții, sper să iau decizia curând”

În vara lui 2021, Liverpool l-a adus pe Ibrahima Konate de la Red Bull Leipzig pentru 40 de milioane de euro, moment în care site-urile de specialitate îl estimau pe fotbalist la 35 de milioane.

Cotat în prezent la 55 de milioane de euro, Ibrahima Konate a dezvăluit că agenții săi poartă discuții cu Liverpool în ceea ce privește extinderea înțelegerii contractuale.

Actualul contract al lui Konate expiră la finalul acestui sezon. În iarnă va intra în ultimele șase luni, iar dacă Liverpool nu se grăbește, el va putea pleca gratis în în vară.

”Am văzut multe lucruri în presă în ultima vreme. Nu știu de unde vin acestea. Agenții mei continuă discuțiile cu Liverpool. Sper ca decizia mea să fie luată foarte curând, astfel încât să o pot anunța”, a spus Konate, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare publicată pe rețelele social media.

De când se află pe Anfield, Konate a bifat 148 de apariții în toate competițiile la Liverpool, și-a trecut în cont șase reușite și, pe deasupra, a oferit și patru pase decisive în aproape 12.000 de minute petrecute în echipamentul clubului.

