S-au răcit apele între Mohamed Salah și Liverpool, mai ales după ce Arne Slot l-a lăsat mai mult pe bancă în ultimul timp decât l-a utilizat pe winger-ul egiptean, care a răbufnit și a făcut praf clubul din Merseyside.



Ulterior, Salah și Slot s-au împăcat, dar chiar și așa, în presa internațională se tot zvonește că Salah urmează să plece de la ”cormorani” în fereastra de transferuri din iarnă.



Surpriză uriașă! Mo Salah s-a propus singur la un gigant



Cotat la 30 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Mohamed Salah s-ar fi propus la Real Madrid prin intermediul impresarilor săi, anunță presa din Spania.



Doar că galacticii ar fi refuzat oportunitatea de a-l aduce pe Salah din cauza salariului său.



”După ce accidentarea lui Mbappe a devenit cunoscută, Salah a apărut în ultimele zile ca o alternativă. Agenții atacantului egiptean l-au oferit cluburilor din întreaga Europă pentru un transfer în ianuarie. Impresarii au contactat-o și pe Real Madrid.



În ciuda propunerii agenților lui Salah către Real Madrid, clubul nu a dat curs transferului. Costurile ar fi prea mari în acest moment, iar Salah nu este luat în calcul. Suma ar fi de 12 milioane de euro brut, adică aproximativ 6 milioane de euro net”, a scris Defensa Central.

