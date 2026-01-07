După o serie neagră de rezultate în toamnă, Liverpool a ajuns acum la nouă meciuri consecutive fără eșec, însă trupa lui Arne Slot a obținut doar remize în ultimele două partide din Premier League, cu Leeds (0-0) și Fulham (2-2).

Hugo Ekitike, șanse mici să joace în Arsenal - Liverpool



Înaintea confruntării cu liderul Arsenal, Arne Slot a anunțat că Hugo Ekitike, golgheterul lui Liverpool din acest sezon, este în continuare incert. Accidentat la coapsă în startul noului an, francezul ar putea rata și partida de pe Emirates.



"Ekitike nu s-a antrenat cu noi până acum. Să vedem dacă o va putea face astăzi. Înaintea meciului cu Fulham spuneam că nu va lipsi mult, dar e dificil pentru că meciurile vin foarte repede. Rămâne de văzut dacă se va putea antrena cu echipa azi sau dacă va mai avea nevoie de o zi sau două în plus", a spus Arne Slot, la conferința de presă organizată miercuri dimineață.



După ce a ajuns la 9 meciuri consecutive fără eșec în toate competițiile, Liverpool a urcat pe locul 4 în Premier League, însă distanță față de liderul Arsenal este foarte mare, 14 puncte.



"Suntem neînvinși de 9 etape, dar am înregistrat prea multe remize. Nu suntem unde mi-aș dori să fim, dar știu că avem un lot foarte talentat și putem realiza lucruri mărețe dacă toată lumea este disponibilă și pregătită", a mai spus Slot.

VIDEO Rezumat Fulham - Liverpool 2-2

