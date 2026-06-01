Arne Slot a rupt tăcerea după ce a fost demis de la Liverpool: ”Nu am încetat niciodată!”

Slot a câștigat titlul alături de ”Cormorani” la primul său sezon la Liverpool, însă al doilea sezon cu antrenorul olandez pe bancă a fost complet diferit, iar echipa de pe Anfield a încheiat pe locul cinci în Premier League.

Se pare că, cel mai probabil, Andoni Iraola, fostul antrenor va prelua Liverpool în această vară.

Arne Slot și-a luat rămas bun de la suporterii lui Liverpool printr-o scrisoare deschisă în care a atins și dificultățile prin care a trecut în parcursul celor doi ani. Tehnicianul nu a uitat să îl amintească nici pe Diogo Jota, starul ”Cormoranilor” care și-a pierdut viața întru accident de mașină la scurt timp după ce Liverpool a câștigat titlul.

”Ieși pe tunelul de la Anfield, pe sub acel faimos semn, și simți un amestec de emoții. Responsabilitate față de marea istorie a acestui club, așteptarea de a onora moștenirea care, timp de 134 de ani, a făcut din Liverpool FC unul dintre cele mai mari cluburi din fotbalul mondial și determinarea de a concura, de a câștiga, de a aduce succes unui public de pe Anfield renumit în întreaga lume.

Faptul că toate aceste emoții aveau să culmineze cu un titlu în Premier League după doar 12 luni a fost ceva cu adevărat special. Nu a fost doar un trofeu, ci și o răsplată pentru munca, sacrificiile și dedicarea demonstrate de atât de mulți oameni din cadrul clubului.

Totul a căpătat și mai multă valoare pentru că ați trăit acest moment alături de noi. Cântând cântecele noastre, aplaudând golurile. Iar în ziua în care am ridicat trofeul, ați fost acolo. Ați umplut străzile din jurul stadionului și tribunele de pe Anfield, plini de emoție și așteptare.

După ce o mare parte din aceste bucurii v-au fost răpite în 2020, nu am uitat niciodată cât de important era pentru voi să faceți parte din toate acestea. Să vă văd adunați în sute de mii pe străzile Liverpoolului pentru sărbătorirea titlului nu a făcut decât să-mi întărească această convingere.

Ceea ce s-a întâmplat ulterior pe Water Street, în aceeași zi, a fost șocant, iar gândurile mele rămân alături de toți cei afectați. Am avut privilegiul de a vedea direct spiritul vostru de compasiune și unitate. Este același spirit care a ajutat acest oraș să treacă peste momente dificile și în trecut și sper că va contribui la obținerea dreptății și a responsabilizării pentru care atât de mulți oameni au luptat ani la rând.

Faptul că, la doar câteva săptămâni după ce am sărbătorit împreună, l-am pierdut pe Diogo este imposibil de descris în cuvinte. Mai presus de orice, vreau să-mi amintesc de un coleg de echipă, de un prieten și de un om extraordinar, care a atins viețile a mii dintre voi de fiecare dată când a purtat pe piept emblema acestui club.

Într-unul dintre cele mai dificile momente prin care a trecut acest club, dragostea, compasiunea și sprijinul arătate de familia Liverpool au fost extraordinare. Înainte de a pleca de la acest club, nu pot să nu spun că felul în care l-ați omagiat pe Diogo și v-ați unit în memoria lui va rămâne pentru totdeauna în sufletul meu.

Legătura pe care o împărtășim depășește fotbalul, depășește nopțile europene sub luminile de la Anfield sau sunetul cântecului „You'll Never Walk Alone” răsunând din The Kop. M-ați făcut să mă simt binevenit încă de la început și m-ați ajutat pe parcursul acestui drum. Este ceva ce voi prețui mereu.

Desigur, este important să spun mulțumesc. Jucătorilor care au purtat această emblemă cu mândrie și au reprezentat clubul în întreaga lume. Personalului — nu doar celor de pe terenul de antrenament — ci și celor din culise, fie că îngrijesc gazonul de pe Anfield, fie că lucrează în cantina bazei de pregătire. Conducerii și proprietarilor clubului pentru încrederea și direcția oferite. Legendelor care m-au sprijinit și care mi-au transmis importanța valorilor ce definesc „The Liverpool Way”.

A fost o plăcere să lucrez alături de voi toți. Al 20-lea titlu de campioană al lui Liverpool ne aparține tuturor și va rămâne un capitol important în istoria clubului. Pentru asta, ar trebui să fim cu toții mândri. Acest club se va evalua întotdeauna prin prisma celor mai mari trofee. Așa este normal.

Plec știind că acest club se află exact acolo unde îi este locul: în elita Europei. Calificarea în Liga Campionilor a fost o responsabilitate importantă și una care îi permite lui Liverpool să continue să concureze la cel mai înalt nivel în sezonul viitor și în anii care vor urma.

Plec cu încredere deplină în ceea ce urmează. Jucătorii care au oferit atât de mult acestui club, care i-au respectat valorile și au contribuit la crearea atâtor momente de neuitat, au construit fundații solide care vor dăinui.

În același timp, apare o nouă generație, pregătită să-și scrie propria poveste și să își asume responsabilitatea care vine odată cu purtarea acestui tricou. Schimbarea face parte din fotbal, dar știu că acest club va continua să-și facă oamenii mândri.

Când am stat pentru prima dată sub acel semn din tunelul de la Anfield, am înțeles ce cere acest club. Plec știind că nu am încetat niciodată să luptăm pentru aceste idealuri”, a spus Arne Slot, într-o scrisoare deschisă.