Arne Slot, OUT de la Liverpool. Marele favorit să preia echipa din vară

Deși a avut un prim sezon remarcabil, în care a cucerit titlul de campion în Premier League, Arne Slot nu a reușit să producă aceleași rezultate pentru Liverpool și în actuala campanie, iar echipa de pe Anfield tremură inclusiv pentru o clasare în primele 5 și o calificare în Champions League.

Bild: Arne Slot, OUT de la Liverpool în vară. Xabi Alonso, marele favorit

Sâmbătă, Liverpool a suferit al zecelea eșec din acest sezon de Premier League, 1-2 pe terenul lui Brighton și "probabil numai forma slabă a contracandidatelor la locurile de Champions League l-au salvat pe Arne Slot de la o demitere imediată", notează germanii de la Bild.

Bild dă ca sigură plecarea lui Arne Slot în vară, iar favorit pentru înlocuirea olandezului ar fi Xabi Alonso (44 de ani), fostul antrenor de la Bayer Leverkusen și Real Madrid, care nu și-ar dori să preia echipa în plin sezon.

Totuși, Xabi Alonso "va accepta să preia Liverpool dacă va primi o ofertă concretă" în vară, mai scriu germanii, care amintesc că spaniolul a fost ofertat de gruparea de pe Anfield și în primăvara lui 2024, când Jurgen Klopp își anunțase plecarea. La acel moment, ex-mijlocașul a refuzat propunerea, dorindu-și să rămână la Leverkusen, formație la care a scris istorie cu titlul cucerit în Bundesliga fără vreo înfrângere.

Ultima experiență a lui Xabi Alonso a fost la Real Madrid, în perioada iunie 2025-ianuarie 2026. Deși rezultatele nu au fost cele mai modeste, 2,24 fiind media de puncte pe meci, spaniolul nu ar fi avut cea mai bună relație cu greii din vestiarul blanco, ceea ce a dus la îndepărtarea sa.

Xabi Alonso are deja o relație specială cu Liverpool, aici petrecând 5 sezoane ca jucător în perioada 2004-2009. Alături de "cormorani" a cucerit 4 trofee, inclusiv Liga Campionilor în sezonul 2004/2005.