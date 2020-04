Legat de scaun in propria casa si JEFUIT! Un fost castigator al Champions League si triplu campion in Premier League a trait clipe GROAZNICE

Din articol Hotii nu au fost prinsi nici pana in ziua de azi

Un fotbalist a fost atacat de hoti si jefuit in propria casa.

Ashley Cole (39 de ani), fost castigator al Champions League cu Chelsea si triplu campion in Premier League cu Arsenal (2002, 2004) si Chelsea (2010), a trecut prin niste momente groaznice.

Fostul fotbalist a fost jefuit la inceputul anului, insa lucrurile au fost dezvaluite de abia acum.

Ashley Cole a fost atacat de hoti in propria casa, legat de un scaun si jefuit. Banditii au intrat in casa acestuia mascati si imbracati in haine de camuflaj, l-au legat de un scaun si apoi au fugit in noapte cu toate bijuteriile din casa, spun cei de la The Sun.

Hotii nu au fost prinsi nici pana in ziua de azi

Jaful a avut loc pe 21 ianuarie si Ashley Cole a fost foarte afectat de incidentul petrecut, dezvaluie un apropiat al acestuia:

"O experienta terifianta. Hotii pareau profesionisti, stiau exact ce fac. A fost o tinta clara, urmarita de mult timp. Ashley a fost foarte afectat", a spus o sursa pentru The Sun.

Localnicii cred ca Ashley Cole a cazut victima unui infractor celebru, cunoscut drept "Paznicul de noapte", care este un fost membru al trupelor speciale. "Paznicul de noapte" ar fi furat bunuri de peste 11 milioane de euro in 12 jafuri din zona respectiva pana in acest moment.