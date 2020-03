Starul lui Chelsea a dezvaluit ca va pleca la finalul sezonului! Cine e super fotbalistul de care se va desparti formatia lui Lampard

Jucatorului ii expira contractul in vara.

Mijlocasul lui Chelsea, Pedro, a confirmat ca va parasi Stamford Bridge in vara, cand ii va expira contractul. Viitorul fotbalistului era incert, antrenorul Frank Lampard optand pentru jucatori mai tineri in detrimentul lui Pedro.

"Mi se termina contractul cu Chelsea si voi pleca, dar acum nu asta e cel mai important lucru. Cel mai important lucru pentru toata lumea e sa aratam solidaritate. Ceea ce voi face eu nu e important acum, nici macar nu stim cand ne vom intoarce la antrenamente. Am fost in carantina din cauza unui jucator de la noi care a fost testat pozitiv, acum el e bine si noi suntem foarte fericiti pentru el. Nu am putut nici macar sa merg sa stau alaturi de copiii mei din cauza interdictiilor de zbor. Imi pare foarte rau pentru tot ce se intampla, Spania e intr-o situatie foarte grea. Vreau sa le multumesc tuturor celor care depun eforturi considerabile pentru oamenii bolnavi, impreuna putem stopa acest virus", a spus Pedro intr-un interviu pentru Cadenaser.

In acest sezon de Premier League, mijlocasul spaniol a evoluat in 9 partide, reusind un gol si o pasa decisiva. Chelsea se afla pe pozitia a 4-a in campionat, cu 48 de puncte dupa 29 de partide. Premier League e momentan suspendat din cauza pandemiei de coronavirus.

