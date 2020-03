Un fost coleg al lui Adi Mutu la Chelsea strange bani pentru a-i hrani pe medicii britanici care lupta contra coronavirusului

El a donat bani si a initiat o strangere de fonduri pentru angajatii NHS.

Joe Cole, fostul jucator al lui Chelsea, unde a fost coleg cu Adi Mutu in sezonul 2003-2004, a donat 25.000 de lire sterline (aproximativ 30.000 de euro) catre National Health Service (NHS), pentru a ajuta cadrele medicale care lupta cu coronavirusul. Fostul jucator de atac s-a alaturat altor oameni de fotbal care incearca sa ajute NHS, printre ei gasindu-se Roman Abramovici, Gary Neville sau Wilfried Zaha, toti trei punand gratuit la dispozitie locuri de cazare personalului medical, pentru a nu fi nevoiti sa faca naveta pe distante lungi, dupa terminarea turelor de garda.

Cole a initiat si o campanie de strangere de fonduri, in principal pentru a se cumpara mancare gatita, care sa fie livrata direct in spitale, pentru ca angajatii, care altfel ar trebui sa astepte comanda sau sa iasa din incinta unitatilor medicale, sa o primeasca la ore fixe, in cantina spitalului. „Simt ca aceasta este lupta generatiei noastre. Am avut parte de criza financiara si de atentate teroriste, dar acest virus ne ameninta pe fiecare dintre noi, fiecare familie in parte. Trebuie sa strangem randurile si trebuie sa ajutam acesti oameni care lucreaza din greu in spitale. Barbatii si femeile din NHS isi risca viata pentru noi in fiecare zi si eu ii consider eroi. Prin donatii sau prin oferirea resurselor afacerii tale, toti putem sa ii ajutam pe cei care duc lupta in prima linie”, a declarat Joe Cole.

Joe Cole (38 ani) a evoluat, de-a lungul carierei, la West Ham (1998-2003, 2013-2014), Chelsea (2003-2010), Liverpool (2010-2011, 2012-2013), Lille (2011-2012), Aston Villa (2014-2015), Coventry City (2015-2016) si Tampa Bay Rowdies (2016-2018). In palmaresul sau se gasesc trei titluri in Premier League, doua trofee FA Cup, unul League Cup si unul Community Shield, plus o finala de Champions League. Are 56 de selectii si 10 goluri pentru nationala Angliei. Acum, el este analist sportiv pentru BT Sport.