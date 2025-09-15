În direct pe VOYO, Liverpool, campioana en-titre a Angliei, s-a impus extrem de dificil, cu 1-0, duminică, în deplasarea de la Burnley, din etapa a 4-a din Premier League.

Singurul gol al partidei de pe ”Turf Moor Stadium” a fost reuşit din penalty, în minutul 90+5, de Mohamed Salah, după un henț inexplicabil comis de Hannibal Mejbri, tunisianul lui Burnley.

”Știe că a greșit. I-am spus că se mai întâmplă, a fost ghinion, dar o greșeală decisivă la final”, i-a transmis coechipierul Hjalmar Ekdal eroului negativ Hannibal, așa cum apare numele pe tricou.

Gazdele au terminat partida cu un jucător mai puţin pe teren după ce Lesley Ugochukwu a văzut cartonaşul roşu în minutul 84.

Liverpool continuă să fie lider în Premier League, cu 4 victorii din tot atâtea etape, fiind singura echipă cu punctaj maxim.

