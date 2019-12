La un pas de o noua tragedie aviatica! Avionul privat al patronului de la Liverpool a iesit de pe pista! FOTO

Conform metro.co.uk, avionul privat in care era Gordon se afla iesit de pe pista in momentul in care ateriza

Din fericire, Gordon nu a avut nevoie de ingrijiri medicale, fiind recunoscator fata de staff-ul din aeroport. In cele din urma, autoritatile au luat decizia de a inchide aeroportul din cauza acestui incident.

"Pot confirma ca in jurul orei 6:00 un avion privat cu patru persoane la bord, echipajul si un pasager, a aterizat cu bine, dar a iesit de pe pista si a ajuns pe iarba. A derapat de pe pista din motive necunoscute inca. Nu exista raniti, dar din cauza locului unde a ajuns a trebuit sa inchide pista. Pasagerii sunt rugati sa verifice programul zborurilor lor inainte de calatorie", a declarat un purtator de cuvant al aeroportului din Liverpool.

Mike Gordon detine aproximativ 12% din actiunile "cormoranilor" si este al doilea din cadrul clubului dupa John Henry, care are aproximativ 40% din actiuni.

Cu toate acestea, Gordon este cel care gestioneaza situatia clubului, impreuna cu presedintele executiv Peter Moore.

"Mike este foarte bine. Nu au fost raniti si vrea sa-si exprime aprecierea fata de extraodinarul staff al Aeroportului John Lennon si fata de serviciile de urgenta pentru modul in care au actionat in aceste conditii", a spus un apropiat al lui Gordon.

Pe 27 octombrie 2018, patronul celor de la Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, a decedat dupa ce elicopterul privat cu care a decolat chiar de pe stadionul "vulpilor" s-a prabusit. Patronul de origine thailandeza fusese atunci la meciul impotriva celor de la West Ham.

