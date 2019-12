Klopp NERVOS pe un translator la conferinta de presa: "E de r****! Pot traduce si eu. Nu e chiar asa greu!" Ce l-a enervat pe antrenorul lui Liverpool

Meciul cu Salzburg este decisiv pentru Liverpool, care ar putea ramane in afara Champions League, daca nu invinge. La conferinta de presa tinuta inaintea meciului, Jurgen Klopp a mers impreuna cu capitanul echipei, Jordan Henderson.

Antrenorul lui Liverpool s-a enervat pe translatorul german, care a interpretat gresit raspunsul lui Henderson, transmitand o declaratia englezului in mod eronat. In acel moment, Klopp a preluat cuvantul.

"E un rahat cand alaturi de translator sta un antrenor vorbitor de germana. Intrebarea a fost daca titlul Champions League de anul trecut ne ajuta, pentru ca intotdeauna am raspuns bine in astfel de situatii. Henderson nu a vorbit ca tratam acest meci cu lejeritate. Suntem constienti de provocare. Vorbeste despre lucruri normale.

Ar trebui sa asculti. Altfel, as putea face si eu asta. Nu este atat de greu", a spus Klopp in germana la conferinta.

Apoi, a vorbit in engleza si a spus: "Sunt deja in starea competitiei, pot sa te asigur".

Wow! Klopp was angry. He corrected the German translator as he didn’t get the question & wrongly translate. Klopp said in German “it’s just shite when a German translator translates and a German speaking coach sits right beside you...”???? #LFC #klopp #boompic.twitter.com/l2bgfPlA1v