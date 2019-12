"Este incredibil!" Reactia lui Klopp dupa ce Liverpool s-a calificat in optimile Champions League! Ce a spus antrenorul campioanei Europei

Jurgen Klopp a vorbit despre calificarea lui Liverpool in optimile Champions League.

Liverpool s-a impus pe terenul celor de la Salzburg cu 2-0 dupa golurile marcate de Keita si Salah si si-a asigurat prezenta in optimile Champions League de pe primul loc. La finalul partidei, antrenorul cormoranilor, Jurgen Klopp a vorbit despre meci si spune ca i-a placut atitutindea echipei sale si are un respect mare pentru Salzburg.

"Am foarte mult respect fata de ce a facut Salzburg. Este incredibil cat de buni au fost in meciul tur, cu Napoli si cu Genk. Am venit aici in postura de campioana a Europei, dar ma inteles gresit aceasta situatie, dar mi-a placut cat de inteligenti am fost in fata lor", a declarat Klopp la finalul partidei.