Haaland stie cat va fi scorul in meciul de diseara cu Liverpool! Raspunsul SENZATIONAL al norvegianului

Salzburg intalneste Liverpool intr-un meci crucial pentru calificarea in "primavara europeana".

Erling Haaland, in varsta de 19 ani, are un sezon incredibil, marcand 28 de goluri in 21 de partide, in toate competitiile.

In meciul de diseara, Salzburg primeste vizita cormoranilor, iar o victorie ii califica in optimile de finala ale Champions League. Intrebat de un jurnalist straian care va fi scorul in meciul cu Liverpool, Haaland a oferit un raspuns fabulos!

"Jurnalist: Care este pronosticul tau?

Haaland: 3-1 pentru Salzburg!

Jurnalist: Tu vei marca toate golurile?

Haaland: DA!"

Pustiul norvegian este foarte increzator in fortele sale si pare sa fie viitorul star al fotbalului european. El a inscris in fiecare dintre cele 5 meciuri disputate in grupele Champions League.