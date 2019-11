Klopp a decis! Antrenorul lui Liverpool a desemnat castigatorul la Balonul de Aur! Care este alegerea neamtului 

Antrenorul lui Liverpool a fost intrebat in legatura cu cel mai asteptat titlu individual din fotbal. Klopp a oferit, ca intotdeauna, un raspuns inedit.

"Daca trebuie sa ii dai Balonul de Aur celui mai bun jucator al acestei generatii, atunci intotdeauna optiunea este Lionel Messi. Insa, daca dai Balonul de Aur celui mai bun jucator din ultimul sezon, atunci acela trebuie sa fie Virgil Van Dijk. Nu stiu exact cum va fi, insa asa este. Cel mai bun jucator este Lionel, cel mai bun din sezonul trecut, Virgil. Vom vedea", a declarat Jurgen Klopp.

