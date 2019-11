"Cat timp plateste factura de telefon, e bine!" Declaratie INCREDIBILA oferita de Carlo Ancelotti inainte de duelul de FOC cu Liverpool! Ce spune despre situatia de la Napoli

Carlo Ancelotti a vorbit despre situatia de la Napoli.

Napoli va juca maine in deplasare pe Anfield cu Liverpool, penultimul meci din cadrul grupelor Champions League. Napoletanii se claseaza pe locul 2 in grupa cu 8 puncte dupa 4 meciuri la 1 puncte e liderul Liverpool si la 4 puncte de locul 3.

Situatia de la Napoli nu este deloc buna, patronul De Laurentiis a amenintat ca le taie salariile jucatorilor dupa rezultatele slabe din campionat, iar antrenorul Carlo Ancelotti a vorbit despre acecasta situatia si a oferit o declaratie uluitoare.

"Aurelio de Laurentiis nu a facut deplasrea cu noi pentru ca a avut o calatorie lunga la Los Angeles. E apropiat de echipa si de mine. Daca e ceva, e ca e prea apropiat. Ma suna in fiecare zi. Cat timp plateste facutra de telefon, e bine.

Tacerea noastra in fata presei a fost un mod sa ne concentram pe ce avem de facut pe teren. Atmosfera la echipa e mai relaxata decat se spune. Nu exista lupe interne la Napoli, cu totii incercam sa analizam de ce performantele noastre nu au fost cele asteptate. Mai ales in Serie A, pentru ca in Champions League stam bine", a spus Carlo Ancelotti la conferinta de presa premergatoare meciului cu Liverpool.