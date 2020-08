L-a lasat cu 'buza umflata' pe Guardiola! :) Fotbalistul asteapta un transfer la BARCELONA: "Noi vrem sa il pastram, dar el nu vrea sa ramana!"

Pep Guardiola a declarat la conferinta de presa dinaintea partidei de Liga Campionilor, cu Real Madrid, ca un jucator nu mai vrea sa ramana la Manchester City.

Pep Guardiola a recunoscut inaintea celui mai important meci al echipei sale din acest sezon ca un fotbalist nu mai vrea sa isi prelungeasca contractul cu Manchester City.

Este vorba despre Eric Garcia, fundas central spaniol de doar 19 ani. Contractul lui Garcia expira in 2021 si in ciuda faptului ca Guardiola vrea sa il pastreze la City, acesta a ales sa nu isi mai prelungeasca intelegerea si sa astepte un transfer la Barcelona, club la care s-a format ca jucator, anunta The Times.

"Ne-a anuntat ca nu mai vrea sa isi extinda contractul. Noi vrem sa il pastram, dar el nu mai vrea sa ramana. Deci imaginati-va ca vrea sa joace in alta parte", a declarat Guardiola la conferinta de presa.

Eric Garcia a fost luat de Manchester City in 2017 de la Academia Barcelonei. Tanarul fundas este evaluat la 16 milioane de euro, potrivit Transfermarkt, si a jucat in toate selectionatele de juniori ale Spaniei.