Guardiola arunca cu MILIOANE! "Cetatenii" sunt foarte aproape sa transfere un jucator dorit de Real Madrid, Atletico si Juventus

Imediat dupa plecarea lui Sane la Bayern Munchen, City s-a inteles deja cu un alt jucator.

Clubul britanic a ajuns la un acord cu Ferran Torres, jucatorul Valenciei. Potrivit englezilor de la Eurosport, cele doua cluburi s-au inteles. Tot ce mai ramane de facut este ca City sa ii ofere jucatorului salariul dorit.

Torres mai are contract cu "liliecii" pana in 2021, iar clubul spaniol va incerca sa il vanda in aceasta vara. Atacantul nu va mai ramane la club, avand in vedere ca de el sunt interesate cluburi precum Real Madrid sau Atletico Madrid. Iar in cursa pentru semnatura lui a intrat de curand si Juventus.

Tanarul in varsta de 20 de ani a reusit in acest sezon 6 goluri si 7 pase decisive. El are deja 88 de meciuri pentru echipa mare a Valenciei.

Lista de cumparaturi a lui Guardiola este lunga. Pe langa Ferran Torres, antrenorul catalan il doreste pe Adama Traore, jucatorul lui Wolverhampton, Kingsley Coman, de la Bayern, si Leon Bailey, jamaicanul lui Bayer Leverkusen.

