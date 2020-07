Seicii ii fac toate POFTELE lui Guardiola! Manchester City plateste 39 de milioane pentru un fundas de la o echipa  aproape RETROGRADATA! 

Guardiola cauta sa isi intareasca apararea dupa problemele din acest sezon.

City va termina sezonul la minim 12 puncte in spatele lui Liverpool, iar Guardiola nu este deloc multumit de modul in care s-a prezentat echipa sa in acest sezon de Premier League. Cu doua meciuri ramase de jucat in campionat, City a incasat 35 de goluri, iar Pep Guardiola considera ca fundasii centrali Ayemeric Laporte, John Stones si Nicolas Otamendi nu sunt suficienti pentru a putea emite pretentii la titlu in viitoarea stagiune. De altfel, Guardiola a inceput sa il foloseasca destul de des pe Fernandinho in centrul liniei defensive.

Pep Guardiola le-a cerut sefilor sai fonduri pentru transferul lui Nathan Ake, capitanul lui Bournemouth. Echipa lui Eddie Howe este ca si retrogradata din Premier League, insa antrenorul lui City vede in Ake un fundas foarte bun. In varsta de 25 de ani si trecut si prin curtea lui Chelsea, Ake ar costa-o pe City 39 de milioane de euro! Negocierile sunt intr-un stadiu foarte avansat si se asteapta doar finalizarea sezonului pentru a se oficializa mutarea. Aducerea olandezului de nationala ar putea implica si plecarea lui John Stones.

Fost membru al staff-ului lui Guardiola si actual manager al lui Arsenal, Mikel Arteta se afla si el in cautare de solutii pentru centrul defensivei, iar John Stones ar putea fi atras catre nordul Londrei.

Guardiola si City isi permit sa plateasca sume mari pe jucatori si pot in continuare sa ii atraga pe acestia pe Etihad, mai ales dupa ce TAS a anulat suspendarea de doi ani din competitiile europene.