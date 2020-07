Se face TRANSFERUL VERII in Europa? Barcelona vrea sa ii fure lui Guardiola un SUPERSTAR! De ce depinde mutarea

Tribunalul de Arbitraj Sportiv nu i-a oprit pe catalani sa se intereseze de vedeta lui City!

Antoine Griezmann nu a dat randamentul scontat pe Nou Camp in acest sezon, iar Barcelona se gandeste sa il vanda pe fotbalistul francez. Mutarea ar fi una dificila, pentru ca atacantul ar putea pleca doar in cazul unei oferte enorme. Totusi, neintelegerile din vestiar si reusitele mult sub asteptari ale lui Griezmann ii fac pe catalani dispusi sa ia in calcul o despartire si sa se orienteze catre alti fotbalisti.

Pentru a-si intari echipa, Barcelona a pus ochii pe un jucator aflat in curtea fostului manager al trupei blau-grana, Pep Guardiola. Este vorba despre portughezul Bernardo Silva, unul dintre cei mai buni jucatori ai lui Manchester City. Conform francezilor de la Le10Sport, Barca vrea neaparat sa isi completeze mijlocul si viseaza la Silva, care ar putea veni pe Nou Camp odata cu Miralem Pjanic, adus de la Juve.

Portughezul cotat la 80 de milioane de euro mai are contract cu City pana in 2025, insa relatia buna pe care Barcelona o are cu Jorge Mendes, impresarul jucatorului, ar putea facilita un transfer.

Sansele ca mutarea sa se concretizeze ar fi fost, cu certitudine, mult mai mari daca TAS nu ar fi decis in favoarea lui City, care si-a recuperat locul in editia viitoare a Champions League, desi fusese initial interzisa pentru doua editii, in urma incalcarii regulilor de fair play financiar.