Guardiola da primul TUN al verii! 75 de milioane de euro pentru un fundas dorit de Barca, Liverpool sau PSG: fotbalistul e asteptat sa semneze cu City

Pep Guardiola a inceput deja munca pentru sezonul viitor in Premier League si cauta sa-si intareasca echipa cu transferul unui fundas central.

Manchester City a pierdut titlul in fata lui Liverpool in acest sezon, iar Pep Guardiola este pregatit sa investeasca masiv in transferuri in aceasta vara.

The Thelegraph anunta ca prima achizitie a 'cetatenilor' din aceasta vara va fi Diego Carlos, fundasul central de 27 de ani de la Sevilla.

Pentru aceasta mutare, seicii lui City sunt gata sa scoata din buzunar 75 de milioane de euro, anunta sursa citata. Brazilianul Carlos se afla pe radarul mai multor echipe puternice din Europa, printre care si Liverpool, Barcelona sau PSG.

Diego Carlos a fost adus de Sevilla in vara trecuta, de la Nantes, in schimbul a 15 milioane de euro. In doar un sezon, andaluzii ar reusi sa faca un profit de 60 de milioane de euro.

41 de meciuri a jucat Carlos pentru Sevilla in acest sezon si a reusit sa inscrie 2 goluri.