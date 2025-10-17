Se cere intervenția UEFA după ce Florin Prunea l-a jignit pe Jurgen Klopp: "Incredibil! Chiar se tolerează orice?"

Se cere intervenția UEFA după ce Florin Prunea l-a jignit pe Jurgen Klopp: Incredibil! Chiar se tolerează orice? Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Declarațiile deplasate ale lui Florin Prunea (57 de ani) la adresa lui Jurgen Klopp (58) au fost preluate de presa internațională și descrise drept "șocante".

TAGS:
Florin PruneaJurgen KloppUEFA
Din articol

Într-o emisiune la Iamsport, Prunea l-a numit pe Klopp "papagal", "cel mai slab antrenor din istoria lui Liverpool" și "baracă de antrenor". L-a mai acuzat și ironizat pe german că "făcea circ și ziceai că mănâncă cu dinții ăia carbid". Fostul portar al naționalei României a încheiat prin a susține că managerul care a scris istorie pe Anfield "s-a dus la RB Salzburg să stea pe acolo, să ia și el niște bani".

Declarațiile deplasate ale lui Prunea au ajuns în presa internațională. "Un membru UEFA lansează atacuri personale incredibile la adresa fostului antrenor de la Liverpool, Jurgen Klopp", a titrat Mirror, făcând referire la faptul că fostul portar ocupă constant în prezent rolul de delegat UEFA la meciurile internaționale.

"În rolul actual al lui Prunea de la UEFA, sarcinile sa este de a se asigura că meciurile se desfășoară fără probleme, supraveghind toate aspectele unui meci și menținând legătura directă cu sediul central al UEFA. Asta face ca declarațiile sale despre Klopp să fie cu atât mai șocante", a mai scris Mirror.

  • Pe lângă multe publicații din Anglia, comentariile lui Prunea au apărut și în Diario As (Spania), Nettavisen (Norvegia) sau în revista britanică FourFourTwo.

Declarațiile lui Prunea despre Klopp, în presa internațională

  • Prunea mirror
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

"UEFA chiar tolerează orice din partea reprezentanților săi? Incredibil!"

Un comentariu amplu și o reacție dură după declarațiile lui Prunea au venit din partea britanicilor de la Football365, care au sugerat inclusiv că UEFA ar trebui să intervină și să sancționeze derapajul delegatului.

"UEFA chiar tolerează orice din partea reprezentanților săi? Incredibil!", a scris Football365.

"Tot în cadrul acestei emisiuni, Prunea a mai spus în trecut că femeile din Anglia arată ca niște vaci. Asta ca să vă faceți o idee despre acest om, fost președinte la Dinamo, și câtă atenție ar trebui să dăm declarațiilor sale fără sens.

Acum, a trecut peste statul său de la UEFA și a avut o tiradă incredibilă care nu a vizat numai caracterul lui Klopp, ci și aspectul fizic. Prunea și-a bătut joc de dinții lui Klopp, l-a numit circar și a susținut că a accepta slujba de la Red Bull doar ca să încaseze bani, fără să muncească", a mai scris Football365.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Surse: Șefa Spitalului Militar, sub control judiciar. Cauțiune de 1 milion de lei impusă de procurori
Surse: Șefa Spitalului Militar, sub control judiciar. Cauțiune de 1 milion de lei impusă de procurori
ULTIMELE STIRI
PSG - Strasbourg 1-1, ACUM, pe VOYO. Panichelli, gol de toată frumusețea pe Parc des Princes
PSG - Strasbourg 1-1, ACUM, pe VOYO. Panichelli, gol de toată frumusețea pe Parc des Princes
Farul - FC Argeș 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Piteștenii ratează uluitor
Farul - FC Argeș 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Piteștenii ratează uluitor
Vlad Dragomir e pe val! Primul loc și gol spectaculos după ce l-a &icirc;nlocuit pe David Luiz
Vlad Dragomir e pe val! Primul loc și gol spectaculos după ce l-a înlocuit pe David Luiz
Haaland din Brazilia dă goluri pe banda rulantă la 17 ani! Starul are o clauză de 100.000.000 de euro
Haaland din Brazilia dă goluri pe banda rulantă la 17 ani! Starul are o clauză de 100.000.000 de euro
Mircea Lucescu, apărat din interiorul Federației după atacul lui Rădoi! Reacție promptă: Mi se pare exagerat
Mircea Lucescu, apărat din interiorul Federației după atacul lui Rădoi! Reacție promptă: "Mi se pare exagerat"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ungurii au urmărit Csikszereda - CFR Cluj și l-au descris pe Louis Munteanu &icirc;n doar două cuvinte

Ungurii au urmărit Csikszereda - CFR Cluj și l-au descris pe Louis Munteanu în doar două cuvinte

Becali aruncă &bdquo;bomba&ldquo;: Varga pune la CFR un președinte &bdquo;abonat&ldquo; la titlu. &bdquo;E meseriaș!&ldquo;

Becali aruncă „bomba“: Varga pune la CFR un președinte „abonat“ la titlu. „E meseriaș!“

Mihai Stoica a lămurit situația lui Mihai Popescu și a sugerat că &icirc;ncă un jucător va pleca: &rdquo;Gigi a hotăr&acirc;t!&rdquo;

Mihai Stoica a lămurit situația lui Mihai Popescu și a sugerat că încă un jucător va pleca: ”Gigi a hotărât!”

Mircea Lucescu i-a dat replica lui Rădoi după ce antrenorul Craiovei l-a desființat: &rdquo;Am greșit c&acirc;nd am spus că te stimez&rdquo;

Mircea Lucescu i-a dat replica lui Rădoi după ce antrenorul Craiovei l-a desființat: ”Am greșit când am spus că te stimez”

Fază uluitoare petrecută la Miercurea Ciuc! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n Csikszerda - CFR Cluj, de noaptea minții

Fază uluitoare petrecută la Miercurea Ciuc! Ce s-a întâmplat în Csikszerda - CFR Cluj, de noaptea minții

Gigi Becali, virulent după ce a provocat războiul Rădoi &ndash; Lucescu: &bdquo;Vezi-ți de căciula ta!&ldquo;

Gigi Becali, virulent după ce a provocat războiul Rădoi – Lucescu: „Vezi-ți de căciula ta!“



Recomandarile redactiei
PSG - Strasbourg 1-1, ACUM, pe VOYO. Panichelli, gol de toată frumusețea pe Parc des Princes
PSG - Strasbourg 1-1, ACUM, pe VOYO. Panichelli, gol de toată frumusețea pe Parc des Princes
Mircea Lucescu, apărat din interiorul Federației după atacul lui Rădoi! Reacție promptă: Mi se pare exagerat
Mircea Lucescu, apărat din interiorul Federației după atacul lui Rădoi! Reacție promptă: "Mi se pare exagerat"
Farul - FC Argeș 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Piteștenii ratează uluitor
Farul - FC Argeș 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Piteștenii ratează uluitor
Băi, Gigi, eu nu fac așa ceva! Ilie Dumitrescu a rememorat discuția sinceră pe care a avut-o cu patronul FCSB
"Băi, Gigi, eu nu fac așa ceva!" Ilie Dumitrescu a rememorat discuția sinceră pe care a avut-o cu patronul FCSB
Haaland din Brazilia dă goluri pe banda rulantă la 17 ani! Starul are o clauză de 100.000.000 de euro
Haaland din Brazilia dă goluri pe banda rulantă la 17 ani! Starul are o clauză de 100.000.000 de euro
Alte subiecte de interes
Florin Prunea și Ilie Dumitrescu au dat verdictul după eliminarea lui Darius Olaru din meciul FCSB - Poli Iași: &rdquo;Nu pot să &icirc;nțeleg!&rdquo; / &rdquo;Păcat&rdquo;
Florin Prunea și Ilie Dumitrescu au dat verdictul după eliminarea lui Darius Olaru din meciul FCSB - Poli Iași: ”Nu pot să înțeleg!” / ”Păcat”
Fotbalistul care l-a impresionat pe Florin Prunea la Sepsi - Dinamo: &rdquo;C&acirc;nd a intrat, nu au mai fost probleme!&rdquo;
Fotbalistul care l-a impresionat pe Florin Prunea la Sepsi - Dinamo: ”Când a intrat, nu au mai fost probleme!”
Jurgen Klopp și-a anunțat retragerea din cariera de antrenor: &rdquo;Asta e pentru mine!&rdquo;
Jurgen Klopp și-a anunțat retragerea din cariera de antrenor: ”Asta e pentru mine!”
Jurgen Klopp a dat răspunsul, după ce a primit oferta de a deveni selecționer
Jurgen Klopp a dat răspunsul, după ce a primit oferta de a deveni selecționer
UEFA a anunțat decizia &icirc;n legătură cu echipa rămasă cu doar doi jucători &icirc;n lot &icirc;naintea meciului din Conference League
UEFA a anunțat decizia în legătură cu echipa rămasă cu doar doi jucători în lot înaintea meciului din Conference League
Prima măsură luată de UEFA după ce Rodri și Morata au apelat la scandări ofensatoare și discriminatorii
Prima măsură luată de UEFA după ce Rodri și Morata au apelat la scandări "ofensatoare și discriminatorii"
CITESTE SI
Emil G&acirc;nj, criminalul din Mureș care și-a ucis cu sălbăticie concubina, trimis &icirc;n judecată. Bărbatul, căutat de trei luni

stirileprotv Emil Gânj, criminalul din Mureș care și-a ucis cu sălbăticie concubina, trimis în judecată. Bărbatul, căutat de trei luni

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Trump face o dezvăluire despre Putin: &rdquo;Am văzut multe lucruri de necrezut, iar acesta se numără printre ele&rdquo;

stirileprotv Trump face o dezvăluire despre Putin: ”Am văzut multe lucruri de necrezut, iar acesta se numără printre ele”

Regina Camilla, apariție plină de eleganță la un eveniment organizat la Westminster Abbey. GALERIE FOTO

stirileprotv Regina Camilla, apariție plină de eleganță la un eveniment organizat la Westminster Abbey. GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!