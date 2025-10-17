Se cere intervenția UEFA după ce Florin Prunea l-a jignit pe Jurgen Klopp: "Incredibil! Chiar se tolerează orice?"

Într-o emisiune la Iamsport, Prunea l-a numit pe Klopp "papagal", "cel mai slab antrenor din istoria lui Liverpool" și "baracă de antrenor". L-a mai acuzat și ironizat pe german că "făcea circ și ziceai că mănâncă cu dinții ăia carbid". Fostul portar al naționalei României a încheiat prin a susține că managerul care a scris istorie pe Anfield "s-a dus la RB Salzburg să stea pe acolo, să ia și el niște bani".



Declarațiile deplasate ale lui Prunea au ajuns în presa internațională. "Un membru UEFA lansează atacuri personale incredibile la adresa fostului antrenor de la Liverpool, Jurgen Klopp", a titrat Mirror, făcând referire la faptul că fostul portar ocupă constant în prezent rolul de delegat UEFA la meciurile internaționale.



"În rolul actual al lui Prunea de la UEFA, sarcinile sa este de a se asigura că meciurile se desfășoară fără probleme, supraveghind toate aspectele unui meci și menținând legătura directă cu sediul central al UEFA. Asta face ca declarațiile sale despre Klopp să fie cu atât mai șocante", a mai scris Mirror.

