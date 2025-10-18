Declarațiile fostului mare portar au fost preluate de publicațiile importante din Marea Britanie, iar englezii au cerut și sancțiuni împotriva lui Prunea, care este delegat UEFA.

Florin Prunea: ”Primul ziar care a scris a fost cel în care Burleanu și-a anunțat candidatura la UEFA!”

Florin Prunea susține că vrea să îl contacteze pe fostul antrenor al lui Liverpool și să îi explice mai precis de unde au plecat acele declarații. Fostul portar al Generației de Aur susține că s-a ajuns prea departe având în vedere că totul a pornit de la o glumă.

De altfel, Prunea a lansat o teorie a conspirației. Prunea susține că prima publicație care a scris despre acest subiect a fost Daily Mirror, același ziar în care Răzvan Burleanu și-a anunțat candidatura la UEFA.

Concret, fostul portar a lăsat să se înțeleagă faptul că britanicii ar fi primit un ”pont” din partea cuiva din România, iar în contextul tensiunilor cu Răzvan Burleanu, Prunea lasă să se înțeleagă că președintele FRF nu ar fi străin de acest lucru.

”Eu țin la echipa aia! Eu am făcut o scrisoare și către Daily Mirror. Primul ziar care a scris a fost cel în care Burleanu și-a anunțat candidatura la UEFA, e același ziar. În fine, nu mai contează!

Să văd cum fac, că sunt pe urmele lui Jurgen. Să văd cum fac, că sunt pe urmele lui Jurgen, chiar vreau să îl sun și să îmi prezint personal scuze, că dintr-o glumă din asta făcută într-o emisiune unde mai și râdem să se ajungă la chestii de genul ăsta”, a spus Florin Prunea la Iamsport.

Florin Prunea: ”Klopp e cel mai slab antrenor din istoria lui Liverpool!”

În cadrul unei emisiuni Iamsport, în timpul unui dialog cu moderatorul Costin Ștucan, care este mare fan Liverpool, Prunea a încercat să îl tachineze pe jurnalist și s-a legat de Klopp, pe care l-a numit ”cel mai slab antrenor din istoria lui Liverpool” și ”o baracă de antrenor”. Mai mult, Prunea s-a legat și de aspectul fizic al tehnicianului: "Făcea circ și ziceai că mănâncă cu dinții ăia carbid".

