La iamsport.ro, Florin Prunea l-a numit ”papagal” pe Jurgen Klopp și a trimis săgeți după săgeți către fostul antrenor, care în prezent deține funcția de Global Sports Director la Red Bull.



”Hai, mă, lasă-mă cu papagalul tău. Cel mai slab antrenor din istoria lui Liverpool. S-a dus la RB Salzburg să stea pe acolo să ia și el niște bani. O baracă de antrenor, niciodată nu mi-a plăcut. Niciodată n-am putut să-l sufăr, când vedeam când făcea tot circul ăla, ziceai că mănâncă cu dinții ăia carbid, cărămizi mesteca.



Circul ăla pe care-l făcea. A dat puțin de greu... Făcea și el puțin din palme acolo, o baracă de antrenor. (n.r. Gegenpressingul Klopp l-a inventat) Pe bune? Nimeni, până să vină el, nu făcea pressing? Ce a inventat el? Se face pressing de pe vremea lui nea 'Piști' Kovacs”, a spus tare și răspicat Florin Prunea.



Presa internațională a explodat după ce Florin Prunea l-a făcut praf pe Klopp: ”Atac uluitor! S-a luat până și de aspectul său fizic”



Declarațiile lui Florin Prunea au fost rapid preluate de presa internațională, iar una dintre publicațiile consacrate, Mirror, a rămas uluită de discursul fostului internațional român la adresa lui Klopp.



”Membru UEFA lansează atacuri personale uluitoare la adresa fostului antrenor al lui Liverpool, Jurgen Klopp”, a titrat sursa anterior menționată.



”Un oficial UEFA a lansat un atac incredibil la adresa lui Jurgen Klopp, vizându-i aspectul fizic, decizia de a pleca de la Liverpool și faptul că a acceptat un rol la Red Bull, susținând că este acolo 'doar ca să încaseze bani'.



Florin Prunea, fost internațional român și în prezent delegat UEFA, a criticat în mod repetat deciziile luate de neamț în ultimii ani.



În limba română, el a folosit o expresie prin care, practic, l-a numit pe fostul antrenor al lui Liverpool 'clovn'. Prunea a pus apoi sub semnul întrebării motivele pentru care Klopp a părăsit Liverpool, chiar dacă realizatorul emisiunii unde era invitat a explicat că antrenorul era epuizat.



Ținta criticilor sale a fost și noul loc de muncă al lui Klopp. Ulterior, Prunea și-a exprimat fără echivoc părerea despre neamț, ironizându-i și aspectul fizic.



Klopp nu s-a ferit niciodată să-și exprime punctul de vedere, mai ales în discuțiile cu televiziunile despre programul încărcat și sănătatea jucătorilor, însă era apreciat și respectat în întreaga lume a fotbalului. Tocmai de aceea atacul lui Prunea este cu atât mai surprinzător”, a notat Mirror.



Apoi, englezii au scris și cu ce se ocupă Florin Prunea la UEFA și au sugerat că, în acest sens, reacțiile sale sunt cu atât mai șocante.



”În rolul actual al lui Prunea la UEFA, sarcina lui este să se asigure că meciurile se desfășoară fără probleme, supraveghind toate aspectele jocului și acționând ca legătură cu sediul UEFA. Tocmai de aceea comentariile sale la adresa lui Klopp sunt cu atât mai șocante”, a mai scris publicația.

