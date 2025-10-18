Dacă publicul din România a înțeles ”gluma” fostului portar al Generației de Aur, străinilor le-a fost mai dificil să se prindă că Prunea nu vorbea tocmai serios. Publicațiile britanice au preluat declarațiile și le-au descris ca fiind de-a dreptul șocante.

Ce sancțiune ar putea primi Florin Prunea după ce l-a jignit pe Jurgen Klopp

În cadrul unei emisiuni Iamsport, în timpul unui dialog cu moderatorul Costin Ștucan, care este mare fan Liverpool, Prunea a încercat să îl tachineze pe jurnalist și s-a legat de Klopp, pe care l-a numit ”cel mai slab antrenor din istoria lui Liverpool” și ”o baracă de antrenor”. Mai mult, Prunea s-a legat și de aspectul fizic al tehnicianului: "Făcea circ și ziceai că mănâncă cu dinții ăia carbid".

Britanicii de la Football365 au cerut intervenția UEFA, având în vedere că Florin Prunea este delegat UEFA la meciurile din Europa. Regulamentul disciplinar UEFA susține că integritatea și comportamentul profesional sunt așteptate în mod constant din partea delegaților, chiar și în afara momentelor când își desfășoară activitatea.

În Art. 11(1) al Regulamentului Disciplinar UEFA se menționează clar că ”Toți membrii UEFA trebuie să respecte principiile de conduită etică, loialitate și integritate.”, iar Art.11(2)b susțiine că „Utilizarea unui limbaj insultător sau comportament care aduce atingere reputației fotbalului” este sancționabilă.

Dacă incidentul în care a fost implicat Florin Prunea va fi raportat la UEFA, fostul mare portar s-ar putea alege cu un avertisment sau o mustrare scrisă, cu o suspendare de la delegări, cu o amendă sau chiar cu excluderea din corpul delegaților UEFA, lucru puțin probabil să se întâmple având în vedere că Prunea se află la prima abatere de acest fel.

Ce a spus Florin Prunea despre Jurgen Klopp

”Hai, mă, lasă-mă cu papagalul tău. Cel mai slab antrenor din istoria lui Liverpool. S-a dus la RB Salzburg să stea pe acolo să ia și el niște bani. O baracă de antrenor, niciodată nu mi-a plăcut. Niciodată n-am putut să-l sufăr, când vedeam când făcea tot circul ăla, ziceai că mănâncă cu dinții ăia carbid, cărămizi mesteca. Circul ăla pe care-l făcea. A dat puțin de greu... Făcea și el puțin din palme acolo, o baracă de antrenor”, a spus Florin Prunea la Iamsport Live.

