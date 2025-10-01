Meciul a fost decis de Victor Osimhen, atacantul care a transformat un penalty pentru Galatasaray în minutul 11. Lovitura de la 11 metri a fost acordată după un fault comis în careu de Dominik Szoboszlai asupra lui Baris Yilmaz.

Liverpool i-a pierdut pe Alisson și Ekitike în 0-1 contra lui Galatasaray



Pe lângă eșec, Liverpool a mai încasat două lovituri importante: portarul Alisson și atacantul Hugo Ekitike au părăsit terenul accidentați, iar Arne Slot a anunțat deja că goalkeeper-ul brazilian este scos din calcule pentru derby-ul cu Chelsea din Premier League (sâmbătă, 19:30, VOYO).



Alisson s-a accidentat în minutul 55, după o paradă în fața lui Victor Osimhen. În locul său a intrat Giorgi Mamardashvili.



"Alisson a simțit ceva când a sprintat înapoi spre poartă. Nu știu exact ce, dar este clar că nu e bine. În mod normal, în proporție de 99,9%, nu va putea juca sâmbătă. Totuși, cred că e 100%.



Ekitike a simțit și el ceva când s-a întins după o minge. A spus că nu poate continua și a trebuit să-l înlocuim. Trebuie să așteptăm să vedem cum e în weekend", a spus Arne Slot.



În ceea ce privește meciul, managerul lui Liverpool s-a arătat dezamăgit de modul în care echipa sa a oferit penalty-ul din care Galatasaray a obținut victoria.



"Baris Yilmaz a simțit o mică lovitură în zona feței și a căzut. În unele situații de acest tip, adversarii sunt mai inteligenți. Nu pot să îl învinovățesc pe Szoboszlai pentru fault, însă Galatasaray a reușit să transforme un penalty de 20% în unul 100%", a mai spus Arne Slot.



Liverpool a ajuns la două eșecuri consecutive, după ce în weekend a pierdut și meciul de campionat cu Crystal Palace, scor 1-2. Campioana Angliei rămâne cu 3 puncte în grupa din UEFA Champions League, iar următorul joc din această competiție va fi împotriva lui Eintracht Frankfurt, pe 22 octombrie.

