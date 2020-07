Klopp, car de nervi dupa infrangerea cu City! Antrenorul lui Liverpool, scos din sarite la interviu: "Ma intrebi pe mine? Nu are niciun sens!"

Liverpool a pierdut in deplasarea de la City la scor de neprezentare, 4-0.

Numita campioana inca de etapa trecuta, Liverpool a parut ca nu a facut deplasarea pe Etihad seara trecuta. Manchester City a inscris 4 goluri in poarta lui Allison, 3 dintre ele in prima repriza.

Vizibil nervos de rezultatul meciului, Jurgen Klopp a fost scos din minti si de un jurnalist de la Sky Sports la finalul partidei, dupa ce l-a intrebat daca el considera ca echipa a avut ocazii si daca este multumit de atitudinea echipei.

"Ma intrebi pe mine daca am avut ocazii? De ce ai intreba asa ceva? Am avut momente. Tu te-ai uitat calm la meci, din tribune, de ce ma intrebi pe mine daca am avut ocazii? Au fost situatii in care puteam inscrie, insa nu am reusit.

Atunci cand nu inscrii din ocaziile pe care ti le creezi, impotriva unei echipe precum City, mai ales, lucrurile nu iau o turnura placuta.

Dar suntem ok, am venit aici cu o atitudine potrivita. Rezultatul nu este cel dorit, nu am venit pentru asta aici, insa sunt fericit pentru determinarea avuta.

Daca vrei sa duci discutia in directia asta, ca nu am venit concentrati pe meci, fa-o! Ma intrebi exact acelasi lucru. Ti-am raspuns deja ca mi-a placut atitudinea baietilor, iar tu ma intrebi acelasi lucru, insa formulat altfel. Insisti in subiectul asta", a spus Klopp la finalul conferintei.

Jurgen Klopp was in a mood after Liverpool’s 4-0 defeat v Man City ???? Geoff Shreeves was the man he took it out on in the post-match interview ????#LFC #MCILIV pic.twitter.com/iBpDbzgIla — GiveMeSport Football (@GMS__Football) July 2, 2020