"Te simti cel mai bun antrenor din lume?" Cum a raspuns Jurgen Klopp dupa cucerirea titlului in Premier League! Reactie incredibila

Liverpool a cucerit titlul in Anglia dupa 30 de ani de asteptare.

Prin aceasta reusita, antrenorul Jurgen Klopp a reusit sa stabileasca un record important. El a devenit primul tehnician din istoria competitiei engleze, care a cucerit trofeul Champions League si titlul in Premier League in primele 4 sezoane petrecute la un club.

Intrebat recent daca se considera cel mai bun antrenor din lume, Klopp a raspuns in stilul sau caracteristic.

"Nu pot face nimic cu titlul de 'Cel mai bun antrenor din lume'. Stiu insa ca alaturi de restul antrenorilor din staff suntem antrenori foarte buni. Dar cred ca Pep Guardiola este cel mai bun antrenor din lume.

Daca am o putere, aceea este ca adun impreuna oameni valorosi. De asemenea, este important sa ramanem impreuna pentru a dezvolta. Problema la Dortmund a fost ca echipa s-a destramat. Acest lucru nu s-a intamplat aici si echipa a avut o constanta exceptionala doi ani si jumatate", a declarat antrenorul lui Liverpool, pentru publicatia Bild.

In plus, Klopp a tinut sa puncteze ca isi doreste ca echipa sa ramana neschimbata pentru sezonul urmator. El considera ca jucatorii sai nu au nevoie de pauza si ca echipa nu va fi foarte activa in perioada de transferuri.

Reamintim ca Liverpool a castigat titlul in Premier League cu 7 etape inainte de finalul sezonului, dupa un an in care a dominat total. Echipa lui Jurgen Klopp nu a pierdut decat un meci, in fata lui Watford, scor 3-0.