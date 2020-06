A fost jefuit si injunghiat in timp ce sarbatorea titlul lui Liverpool, la cateva ore dupa ce fusese adversarul direct al lui Puscas!

Un fundas iubit de fanii lui Liverpool era in oras pentru a sarbatori castigarea titlului dupa o pauza de 30 de ani, dar a ajuns la spital.

Sambata, la cateva ore dupa ce castigase cu 2-1 meciul contra lui Reading, echipa lui George Puscas, Andre Wisdom, fostul fundas al "ros-albilor", a fost atacat, jefuit si injunghiat in cartierul Toxteth din Liverpool. El a fost internat in spital, operat si se afla in stare stabila, urmand sa fie externat peste cateva zile. Incepand de vineri, in orasul din Nord-Vestul Angliei s-a sarbatorit castigarea titlului dupa o pauza de 30 de ani, dar sarbatoarea nu a fost lipsita de incidente. Politia a anuntat ca peste 20 de persoane au fost arestate, dupa ce multimea a incendiat cu artificii faimoasa Liver Building, iar la adapostul zecilor de mii de fani iesiti in strada au avut loc mai multe agresiuni, distrugeri si jafuri. In plus, suporterii nu au respectat regulile de distantare sociala impuse de pandemia Covid-19 si clubul nu isi va mai disputa pe Anfield meciurile de pe teren propriu ramase din acest sezon.

Wisdom nu este singurul fotbalist amenintat si atacat cu un cutit, in ultimul an printre victime s-au gasit Dele Alli, Mesut Ozil si Sead Kolasinac. De altfel, injunghierile au provocat mii de decese in ultimii ani in Marea Britanie si cutitele au fost folosite inclusiv in atacuri teroriste. Desi nu la acelasi nivel ca alte orase din Nordul Angliei, precum Manchester, Newcastle sau Burnley, criminalitatea din Liverpool este mult mai ridicata decat in centrul si sudul tarii.

Andre Wisdom (27 ani) s-a format la academia lui Liverpool si a jucat 22 de meciuri pentru “The Reds”, fiind unul dintre preferatii fanilor "cormoranilor". El a fost imprumutat la Derby County, WBA, Norwich si Red Bull Salzburg, iar din 2017 evolueaza la Derby County, in Championship. De asemenea, are meciuri pentru toate nationalele de juniori ale Angliei si a fost campion european U17, in 2010.