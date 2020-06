"Cu 10 secunde inainte de finalul meciului mi-am sunat familia!" Klopp, marturie FANTASTICA dupa noaptea IN RAI a lui Liverpool! Ce a facut

Jurgen Klopp a castigat primul titlu ca antrenor al lui Liverpool!

Uriasul de pe Anfield s-a impus pentru prima oara dupa 30 de ani in campionatul Angliei. Victoria lui Chelsea contra lui City (2-1) a facut-o pe Liverpool campioana cu 7 etape inainte de finalul sezonului de Premier League. Desi n-a putut sa fie fizic alaturi de familia sa, Klopp a vrut sa traiasca momentul impreuna cu cei dragi. Chiar inainte de finalul partidei lui Chelsea, a pus mana pe telefon si si-a sunat sotia. A rugat-o sa ramana pe fir si pentru a auzi bucuria echipei dupa ultimul fluier al meciului de pe Stamford Bridge.

"Sunt foarte fericit, usurat! E un moment foarte bun din viata mea! E un mix de sentimente! Baietii au facut lucruri exceptionale, ma bucur mult pentru ei. Mi-am sunat familia cu 10 secunde inainte de ultimul fluier al meciului. Ne-am vazut, le-am zis ca ii iubesc, mi-au spus si ei ca ma iubesc. Din pacate, n-am putut trai impreuna aceste momente din cauza perioadei in care ne aflam. Apoi am lasat telefonul pe masa si le-am zis sa nu inchida. Stiau ce urmeaza, pentru ca se uitasera la meci. A fost un moment foarte frumos", a dezvaluit Klopp pentru canalul clubului.

Neamtul a refuzat sa promita noi succese, dar le-a spus fanilor ca echipa va face totul pentru a deveni din ce in ce mai buna: "Ultimele 13 luni au fost foarte bune pentru noi. Este exceptional ce am realizat, nu am avut niciodata o perioada atat de buna in cariera. Nu pot sa descriu ce s-a intamplat. Nu ne vom opri, vom ramane concentrati! Vrem sa fim mai buni, alte echipe se imbunatatesc permanent. Nu pot sa promit ca vom castiga, dar promit ca vom incerca sa fim mai buni".