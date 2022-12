Jurgen Klopp jubilează! Doar două minute i-au trebuit lui Bajcetic să înscrie primul gol în Premier League la Liverpool

Liverpool a obținut, astfel, trei puncte importante în lupta pentru un loc în Champions League, după un start dezamăgitor de sezon. „Cormoranii” (25p) se află acum pe locul șase, la un punct distanță de Manchester United, ocupanta poziției cinci.

Tehnicianul formației din Merseyside, Jurgen Klopp, a fost inspirat în minutul 79 și l-a trimis pe Stefan Bajcetic, spaniolul de la echipa U21 a lui Liverpool, care a înscris un supergol pentru „cormorani” la doar două minute după ce a pășit pe suprafața terenului.

Darwin Nunez a primit o pasă pe poziție viitoare, uruguayanul a țâșnit după minge și a încercat să-i paseze în centru lui Mohamed Salah, dar Olsen a intervenit și a boxat în fața porții, perfect pentru o preluare fantastică a lui Bajcetic care a trimis, ulterior, printre picioarele lui Mings și a dus scorul la 3-1.

