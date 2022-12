Este vorba de Cody Gakpo, extrema stângă de la PSV Eindhoven și, totodată, omul din atac al Țărilor de Jos, care a fost la un pas să ajungă la Manchester United. 60 milioane este cota pe piață a neerlandezului, conform site-urilor de specialitate.

Jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, expert în transferuri, a anunțat pe rețelele social media că Liverpool l-a transferat pe starul neerlandez și că Gakpo va face vizita medicale în zilele care urmează.

Cody Gakpo to Liverpool, here we go! The deal has been signed between the two clubs ???????? #LFC

Gakpo will travel to England in the next days to undergo medical tests and then sign the contract. pic.twitter.com/tmWJh68WQV