Lionel Messi, căpitanul selecţionatei Argentinei, noua campioană a lumii, a fost declarat "cetăţean de onoare" al localităţii Funes, situată în centru provinciei Santa Fe, în care se află locuinţa din Argentina a celebrului fotbalist, informează EFE.

Funes, care se află în apropierea oraşului Rosario, în care s-a născut Messi, a dorit să-l omagieze astfel pe starul naţionalei Albiceleste pentru succesul de la turneul final din Qatar.

"Transmit un salut oamenilor din Funes, din Rosario în general, şi vă sunt recunoscător pentru dragostea pe care o aveţi întotdeauna, mai ales în acest moment, de când am sosit de la Cupa Mondială", a spus Messi într-un videoclip filmat în locuinţa sa aflată într-un cartier privat din Funes.

El şi-a cerut, totodată, scuze pentru faptul că îi este greu să răspundă la toate iniţiativele de a-l onora, din cauza lipsei de timp. "Avem doar puţine zile alături de familie şi prieteni, şi este complicat, dar vă mulţumim pentru dragostea voastră. Să încheiem anul cu bine şi toate cele bune pentru viitor", le-a transmis Messi fanilor săi.

Argentina fans surrounded Lionel Messi's house in Funes, Santa Fe to welcome their hero home ????

După triumful din Qatar şi primirea extraordinară a naţionalei Albiceleste la Buenos Aires, Messi se află de o săptămână în locuinţa sa din Kentucky Club de Campo, un cartier privat exclusivist de la periferia oraşului Rosario.

Messi distinguished as an Illustrious citizen of Funes. He received Mayor Roly Santacroce at his house. [@gravep] pic.twitter.com/ubqh9C8LKH