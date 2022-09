Jucătorii englezi salvați de transferurile din vară pentru Cupa Mondială! Jucătorii care beneficiază de ultima mutare

Ivan Toney a primit o primă convocare, în timp ce Eric Dier a revenit la echipă după o absență îndelungată. Și Harry Maguire, Luke Shaw și Jack Grealish sunt toți norocoși să facă parte din lot după ce au avut rezultate slabe în sezonul 2022-23.

Anglia se întâlnește cu Italia pe San Siro și Germania pe Wembley și încearcă să evite o retrogradare jenantă din grupa lor. Englezii se află în prezent într-o serie de patru jocuri fără victorie, inclusiv înfrângeri acasă și în deplasare în fața Ungariei.

Pauza internațională îi oferă și lui Southgate ultima șansă de a se uita la grupul de jucători care va face parte din lotul pentru Cupa Mondială din noiembrie.

Southgate a convocat cinci jucători care și-au schimbat echipa în această vară: Dean Henderson, Nick Pope, Conor Coady, Kalvin Phillips și Raheem Sterling .

Phillips rămâne în echipă doar din cauza lipsei de oameni de la mijlocul terenului central, pentru că a fost pe bancă la majoritatea meciurilor lui Manchester City.

Dar ceilalți patru jucători au beneficiat foarte mult de transferurile lor din vară.

Gareth Southgate has named a 28-man squad for our #ThreeLions' upcoming games against Italy and Germany: