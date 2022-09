Haaland scrie istorie în Anglia! Recordul absolut stabilit de starul norvegian

Reuşita norvegianului nu a fost, însă, suficientă pentru Manchester City, care a obţinut doar un rezultat de egalitate, 1-1, pe terenul formaţiei Aston Villa, sâmbătă, în runda a 6-a din Premier League.

Haaland, achiziţionat în această vară de City de la gruparea germană Borussia Dortmund, a deschis scorul în minutul 50 al partidei de pe stadionul Villa Park, dar gazdele au restabilit egalitatea prin jamaicanul Leon Bailey (74).

„Niciun jucător din Premier League nu a reușit să marcheze zece goluri în mai puține meciuri decât Erling Haaland”, notează ESPN FC.

No Premier League player has reached 10 goals in fewer games than Erling Haaland ???? pic.twitter.com/U8XZYo36vf