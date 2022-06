Cotat la 40 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, Jorginho ar putea plănui o mutare în Serie A, unde a evoluat pentru Napoli și Verona înainte să se transfere în Anglia. Jurnalistul sportiv Nicolo Schira, expert în transferuri, a scris pe rețelele de social media că italianului i-ar plăcea o revenire în campionatul italian.

???? Excl. - #Jorginho was in Milano yesterday. He can leave #Chelsea in the summer #transfers window. His contract expires in 2023 and there is no agreement for the renewal as of now. The midfielder would like to return to #SerieA...