Starul norvegian petrece câteva zile la Marbella, în sudul Spaniei, și nu se dă la o parte când vine vorba de interacțiunea cu ceilalți turiști de pe plajă.

Haaland a observat câțiva copii care jucau fotbal la malul mării și nu a ezitat să le ceară mingea. Unul dintre puști a povestit că l-a văzut pe atacant într-un bar de lângă plajă și a intrat să-l salute. „Ne-a zis că iese el în două minute și să-l așteptăm afară”, a povestit acesta.

„Cinci minute mai târziu, a ieșit și ne-a zis ‘Hai, pasează mingea’. Apoi a jucat fotbal cu noi”, a mai zis copilul. Cei mici au fost impresionați de fizicul perfect al lui Erling Haaland. „Când îl vezi în realitate, e impresionant, un gigant”, a zis unul dintre copii, în timp ce altul a completat că nordicul este pur și simplu „imens”.

Atacantul lui Manchester City le-a dat și sfaturi de viață copiilor cu care a bătut mingea. „Mi-a zis să nu merg la petreceri și nici să nu mă gândesc să fumez. Nimic, doar să mă antrenez și iar să mă antrenez, că doar așa pot ajunge unde vreau eu”, a povestit unul dintre copii, care este legitimat la clubul local, FC Marbella.

Erling Haaland enjoying a kick about with some fans in Marbella ????

That’s one holiday story those lads will never grow tired of telling.pic.twitter.com/lPQlXOwNKZ