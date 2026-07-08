Numele lui ”Dibu” a fost asociat cu mai multe echipe în ultima perioadă, dar acesta a rămas la Aston Villa, alături de care a câștigat Europa League în sezonul 2025-2026. Acum, sud-americanul este în capul listei lui Juventus, club care vrea să se bată cu șanse reale pentru ”Scudetto” în următoarea stagiune.

Emiliano Martinez e foarte aproape de un transfer la Juventus

Fără titlu de șase ani, Juventus pregătește o campanie impresionantă de achiziții, cu care să emită din nou pretenții la titlu. Pentru Emiliano Martinez, oficialii clubului nu vor aștepta finalul Cupei Mondiale și este de așteptat ca în următoarea perioadă să aibă loc ultimele negocieri pentru transfer.

Giovanni Carnevali, CEO-ul lui Juventus, dar și Ricky Massara, CFO-ul clubului, vor purta miercuri o rundă de negocieri cu reprezentanții lui ”Dibu” și vor încerca să rezolve transferul cât mai repede, scrie TMW.com.

Concret, cei de la Juventus preferă să aibă o întâlnire ”față în față” cu agenții lui Emiliano Martinez pentru a vedea dacă se poate ajunge la un acord. În caz contrar, bianconerii se pot orienta către Guglielmo Vicario, portarul italian care a evoluat până acum pentru Tottenham.

Pentru Emiliano Martinez, campionatul italian ar reprezenta o experiență complet nouă. A evoluat în Anglia pentru Arsenal, Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham, Wolves, Reading și Aston Villa, dar și în Spania pentru Getafe.

Programul sferturilor de finală ale CM 2026:

Franța – Maroc (joi, 9 iulie, ora 23:00)

Spania – Belgia (vineri, 10 iulie, ora 22:00)

Norvegia – Anglia (duminică, 12 iulie, ora 00:00)

Argentina – Elveția (duminică, 12 iulie, ora 04:00)

Semifinale:

Învingătoare meci 1 – Învingătoare meci 2 sferturi: 14 iulie

Învingătoare meci 3 – Învingătoare meci 4 sferturi: 15 iulie

Finala mică:

18 iulie

Finala mare: