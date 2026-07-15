În perioada 20-24 iulie, Centrul de Pregătire al Selecționatelor Naționale din Vadul lui Vodă va găzdui un cantonament de selecție al echipei naționale U15 a Moldovei cu participarea jucătorilor de la cluburi din străinătate, anunță Federația Moldovenească de Fotbal pe site-ul oficial.

39 de fotbaliști din străinătate pentru viitoarea națională a Moldovei

Pentru această acțiune au fost convocați 39 de fotbaliști născuți în anii 2012 și 2013, care vor avea posibilitatea să-și etaleze calitățile pe parcursul a două meciuri de verificare.

Formațiile vor fi alcătuite din jucătorii convocați și se vor desfășura la CPSN din Vadul lui Vodă, după următorul program:

Miercuri, 22 iulie, ora 17:30

Vineri, 24 iulie, ora 10:00.

Acest cantonament reprezintă o etapă importantă în procesul de constituire a viitoarei echipe naționale U17 a Moldovei, generație care va avea șansa să participe la turneul final al Campionatului European U17 din 2029, competiție care va fi găzduită de Republica Moldova, mai precizează sursa citată.

Lotul convocat pentru această acțiune, cu fotbaliști de la cluburi de top, dar și de la Daco-Getica București sau din Hong Kong

Portari:

Petru Ciobanu (U.S. Torcy Football, Franța), Alexander Ghinda (Elite London Academy, Anglia), Dmitrii Bejan (Unificacion Llefià CF, Spania), Maxim Kushnir (C.F. Vinyets Moli-Vell, Spania), Fabian Cerga (Aston Villa, Anglia)

Fundași:

Damian Grosu (Buza Youth, Anglia), Marius Soric (Le Blanc Mesnil MSF, Franța), Daniel Gîlcă (Padova Calcio, Italia), Lucian Postolache (Daco-Getica București, România), Nicolas Rîmbu (Ausonia, Italia), Mihail Botnari (SK Slavia Praga, Cehia), Lucian Sula (Hong Kong FC, Hong Kong), Paul Chirtoacă (FV Fortuna Kirchfeld, Germania), Robert Gîrneț (Daco-Getica București, România), Platon Ghinda (Crystal Palace Academy, Anglia), Kevin Rusu (Hutton FC, Anglia), Roman Timuș (S.S.D. Vigasio, Italia)

Mijlocași:

Alexey Zhykharev (Spartak FC, Rusia), Laurențiu Nagurnea (SV Rödinghausen, Germania), Nikita Spinache (SC Lahr, Germania), Luciano Costin (Sporting CP, Portugalia), Cătălin Cucu (KSV Baunatal, Germania), Lilian Dominte (SV Rödinghausen, Germania), Sebastian Cotorobai (ES Montgeron, Franța), Rafael Schnoor (VfB Oldenburg, Germania), Iurii Negrivoda (CS Montréal Centre, Canada), Danny Paniuta (ON Chenecks, Anglia)

Atacanți:

David Chilmicenco (SGV Nürnberg-Fürth 1883 e.V., Germania), Justin Fesyuk (Wolverhampton, Anglia), Leonardo Dihor (Villafranca 1920, Italia), Ruben Codreanu (Vis Nuova, Italia), Denis Tucan (HSC Hannover, Germania), Nikita Dogari (Alcione Milano 1952, Italia), Matei Burduja (BSV Eintracht Mahlsdorf, Germania), Elias Podolski (VfB Fortuna Biesdorf, Germania), Kevin Orzea (Santos Panthers FC, Anglia), Filippo Ciumaș (Villorba Treviso FBC, Italia), Nicolaus Ciubotaru (Kickers Offenbach OFC, Germania), Adrian Malcoci (ACD Sedriano, Italia)

Staff-ul tehnic:

Iurie Osipenco (foto) (antrenor principal), Vlad Pastîrnac (antrenor secund), Valentin Zmeu (preparator fizic), Igor Josan (antrenor de portari), Anton Coval (medic), Nicolae Lepeha (masor), Sergiu Bogdan (manager), Valentin Chicu (manager), Serghei Ursul (director al selecționatelor naționale).