Dacă în urmă cu câțiva ani era vânat de cele mai mari cluburi ale lumii, Dele Alli ajuns, în 2025, să fie doar în planurile unor echipe din liga secundă din Anglia. Mijlocașul nu se mai regăsește de o bună perioadă de timp!

Aparent, cariera lui Dele Alli pare tot mai aproape de final, chiar dacă mijlocașul ofensiv englez are doar 29 de ani! El se află într-un regres de ani buni, iar în ultimii doi ani și jumătate a jucat doar 9 minute, într-un meci din sezonul trecut!



Reamintind, după ce a avut un început promițător de carieră la Tottenham, atingând chiar și o valoare de piață de 100 milioane de euro în 2018, cariera lui Dele Alli a cunoscut un declin semnificativ. Iar de curând englezul a rămas din nou fără echipă, liber de contract.



Delle Ali, în atenția unor formații din liga 2 din Anglia



Fotbalistul a ajuns la un acord cu Como, în ianuarie 2025. În acel moment, semna un contract valabil până în iunie 2026, cu opțiunea de a-l prelungi pentru încă un sezon, în funcție de numărul de apariții pe teren. Transferul îl aducea sub comanda fostului mijlocaș Cesc Fabregas, antrenor la Como din 2024.

Acesta avea încredere în Alli, chiar dacă ultimul său meci data din februarie 2023, pe când era la Beșiktaș. Din păcate, în perioada petrecută la Como, Dele Alli a adunat doar un meci, 9 minute mai exact, în partida cu AC Milan, pe 15 martie 2025, la ediția anterioară din Serie A.

Acum, se vorbește despre posibilitatea ca Ali să semneze cu gruparea engleză Wrexham, dar și Birmingham City și West Brom mai sunt interesate să îi obțină semnătura, după cum notează mai multe publicații de presă sportivă din Anglia, printre care și The Sun.

La nivel de seniori, Dele Ali a evoluat pentru Milton Keynes Dons (2012-2015), Tottenham Hotspur (2016-2022), Everton (2022, 2024), Beșiktaș (2022-2024) și Como (2025).

Considerat un mare talent al generației sale, el nu și-a atins potențialul maxim din cauza unui șir lung de accidentări.

Delle Ali, un fotbalist care promitea

Englezul are 37 de meciuri și 3 goluri pentru naționala Albionului cu care a ajuns până în semifinalele Mondialului din 2018. În palmares mai are locul trei în Nations League (2018-2019), o finală de Champions League (2018-2019), o finală de EFL Cup (2020-2021), premiile Football League Young Player of the Year (2014-2015), PFA Young Player of the Year (2015-2016, 2016-2017) și includerea PFA Team of the Year (2015-2016, 2016-2017).

Dele Alli poate evolua ca mijlocaș central ofensiv, coordonator de joc și mijlocaș dreapta și este cotat la 2 milioane de euro, în acest moment.

